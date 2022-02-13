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Новый тренд: дерматологи советуют неожиданный ингредиент для густых и длинных волос

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Воскресенье 13 февраля 2022 15:09
Новый тренд: дерматологи советуют неожиданный ингредиент для густых и длинных волос Гиалуроновая кислота для волос (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Гиалуроновая кислота в последние годы стала одним из любимых ингредиентов по уходу за кожей.

Благодаря своему умению увеличивать объем (молекулы этой кислоты, как известно, могут притягивать воду, в 1000 раз превышающую их собственный вес), она содержится практически во всех видах косметических средств, а также является ключевым ингредиентом филлеров для лица.

И вот гиалуроновая кислота добралась до… уходовых средств за волосами.

Дерматолог из Нью-Йорка Хэдли Кинг рассказала harpersbazaar преимуществах использования гиалуроновой кислоты для густоты и длины волос.

Как гиалуроновая кислота влияет на волосы и кожу головы?

Учитывая увлажняющее действие гиалуроновой кислоты на кожу, логично, что она принесет пользу именно этой области: коже головы.

"Кожа головы, как и кожа лица, может извлечь пользу из этого ингредиента. А здоровая кожа головы помогает укреплять волосы".

Дерматолог подчеркивает, что именно уход за кожей головы является ключевым моментом, когда речь идет о правильном уходе за волосами.

"Это важно, потому что, как только прядь волос достигает поверхности кожи головы, она физиологически "мертва", – говорит она, – другими словами, ее нельзя питать, ее можно только сохранять".

Новый тренд: дерматологи советуют неожиданный ингредиент для густых и длинных волосУже испытали на себе? (фото: pexels.com)

Вот почему увлажнение волос является таким важным шагом для общего состояния здоровья волос.

"Режим ухода за волосами, который позволяет защитному слою или кутикуле оставаться неповрежденным как можно дольше, уменьшит ломкость и высыхание прядей волос", – говорит дерматолог.

Как увлажнитель, гиалуроновая кислота притягивает воду к волосам.

"Для сухой кожи головы и/или волос гиалуроновую кислоту следует сочетать со смягчающими и окклюзионными средствами, такими как масла, чтобы помочь зафиксировать увлажнение", – объясняет Кинг.

"Увлажняющие средства в идеале содержат комбинацию увлажнителей, смягчающих средств для поддержки барьера и окклюзивов для удержания влаги".

Для каких типов волос следует использовать продукты с гиалуроновой кислотой?

Такие подукты можно использовать для всех типов волос. Но благодаря своим увлажняющим свойствам "он может быть особенно полезен для сухих волос, особенно в сочетании со смягчающими и окклюзионными средствами", – говорит Кинг.

Раньше нутрициолог рассказала, как легко улучшить пищеварение.

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