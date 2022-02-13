Новый тренд: дерматологи советуют неожиданный ингредиент для густых и длинных волос

Гиалуроновая кислота в последние годы стала одним из любимых ингредиентов по уходу за кожей.
Благодаря своему умению увеличивать объем (молекулы этой кислоты, как известно, могут притягивать воду, в 1000 раз превышающую их собственный вес), она содержится практически во всех видах косметических средств, а также является ключевым ингредиентом филлеров для лица.
И вот гиалуроновая кислота добралась до… уходовых средств за волосами.
Дерматолог из Нью-Йорка Хэдли Кинг рассказала harpersbazaar преимуществах использования гиалуроновой кислоты для густоты и длины волос.
Учитывая увлажняющее действие гиалуроновой кислоты на кожу, логично, что она принесет пользу именно этой области: коже головы.
"Кожа головы, как и кожа лица, может извлечь пользу из этого ингредиента. А здоровая кожа головы помогает укреплять волосы".
Дерматолог подчеркивает, что именно уход за кожей головы является ключевым моментом, когда речь идет о правильном уходе за волосами.
"Это важно, потому что, как только прядь волос достигает поверхности кожи головы, она физиологически "мертва", – говорит она, – другими словами, ее нельзя питать, ее можно только сохранять".
Вот почему увлажнение волос является таким важным шагом для общего состояния здоровья волос.
"Режим ухода за волосами, который позволяет защитному слою или кутикуле оставаться неповрежденным как можно дольше, уменьшит ломкость и высыхание прядей волос", – говорит дерматолог.
Как увлажнитель, гиалуроновая кислота притягивает воду к волосам.
"Для сухой кожи головы и/или волос гиалуроновую кислоту следует сочетать со смягчающими и окклюзионными средствами, такими как масла, чтобы помочь зафиксировать увлажнение", – объясняет Кинг.
"Увлажняющие средства в идеале содержат комбинацию увлажнителей, смягчающих средств для поддержки барьера и окклюзивов для удержания влаги".
Для каких типов волос следует использовать продукты с гиалуроновой кислотой?
Такие подукты можно использовать для всех типов волос. Но благодаря своим увлажняющим свойствам "он может быть особенно полезен для сухих волос, особенно в сочетании со смягчающими и окклюзионными средствами", – говорит Кинг.
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