Нутрициолог рассказала, как убрать лишние сантиметры на талии без спортзала

Специалист по функциональному питанию не только рассказала, почему так происходит, но и дала советы, как избавиться от жира на талии без спортзала.

Причины скопления жира на животе⠀

1. Стресс и высокий инсулин

Кортизол и инсулин являются антагонистами: если растет кортизол, то инсулин растет как ответная реакция.⠀

"Вообще, инсулин и кортизол - хорошие и нужные нам гормоны. Но если их уровень слишком высокий, мы начинаем испытывать различные недомогания", - рассказала Катерина.

Почему так происходит

Для нормального функционирования клеткам нужна глюкоза. Инсулин я называю "паровозом", который везет своего "пассажира" глюкозу (которая попала в кровь из пищи) в клетку.

"Если по результатам анализов в вашей крови обнаружили много инсулина, то произошло следующее: вы поели, глюкоза попала в кровь, тело начинает поставлять вам инсулин, но при этом глюкоза в клетку не попадает. Организм думает, что вам не хватает инсулина, он начинает производить его еще больше, а ситуация не меняется, клетка голодает", - объяснила Йенсен.

В итоге, в организме есть и глюкоза, и огромное количество инсулина. Это состояние называется инсулинорезистентность - клетка становится невосприимчивой к глюкозе, которую доставляет инсулин.

Что происходит с глюкозой, которая не попала в клетки? Телу больше некуда ее расходовать - и глюкоза отправляется в жировые отложения. Если это инсулиновая проблема, то тело будет откладывать жиры, прежде всего, в области талии, рассказала специалист.

Избавиться от жира на талии легко (фото: pexels.com)

2. Неправильное питание

А именно - питание с переизбытком простых углеводов. И это не только белый хлеб и сахар, как думают многие. Простые углеводы - это также все каши, даже цельнозерновые. Гречка, овсянка, киноа, бурый рис - все это простые углеводы, с которыми не стоит перебарщивать. То есть, не стоит допускать, чтобы количество углеводов составляло более, чем 1/6 часть от вашего рациона.

3. Кофе

Кофеин вызывает рост гормонов стресса, что запускает действие описанной мной выше цепочки.

Как избавиться от жира на животе без спортзала

Сократить количество кофеина

Работать со стрессом

Обратить внимание на то, что у вас с инсулином

Правильно питаться

"Проблему инсулинорезистентности и диабета 2 типа можно решить только питанием", - сказала Катерина.