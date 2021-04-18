Нутриціолог розповіла, як прибрати зайві сантиметри на талії без спортзалу

Зайву вагу в області талії фахівці з харчування називають "кортизоловою". Вся справа в тому, що причиною його появи є непорядок з гормоном кортизолом.
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла нутриціолог Катерина Йенсен.
Фахівець з функціонального харчування не тільки розповіла, чому так відбувається, але і дала поради, як позбутися від жиру на талії без спортзалу.
1. Стрес і високий інсулін
Кортизол та інсулін є антагоністами: якщо зростає кортизол, інсулін зростає як відповідна реакція.⠀
"Взагалі, інсулін і кортизол - хороші і потрібні нам гормони. Але якщо їх рівень дуже високий, ми починаємо відчувати різні нездужання", - розповіла Катерина.
Чому так відбувається
Для нормального функціонування клітин потрібна глюкоза. Інсулін я називаю "паровозом", який везе свого "пасажира" глюкозу (яка потрапила в кров з їжі) в клітку.
"Якщо за результатами аналізів у вашій крові виявили багато інсуліну, то сталося таке: ви поїли, глюкоза потрапила у кров, тіло починає поставляти вам інсулін, але при цьому глюкоза в клітку не потрапляє. Організм думає, що вам не вистачає інсуліну, він починає виробляти його ще більше, а ситуація не змінюється, клітина голодує", - пояснила Йенсен.
В результаті, в організмі є і глюкоза, і величезна кількість інсуліну. Цей стан називається інсулінорезистентність - клітина стає несприйнятливою до глюкози, яку доставляє інсулін.
Що відбувається з глюкозою, яка не потрапила в клітини? Тіла більше нікуди її витрачати - і глюкоза відправляється в жирові відкладення. Якщо це інсулінова проблема, то тіло буде відкладати жири, насамперед, в області талії, розповіла фахівець.
2. Неправильне харчування
А саме - харчування з надлишком простих вуглеводів. І це не лише білий хліб і цукор, як думають багато хто. Прості вуглеводи - це також всі каші, навіть цільнозернові. Гречка, вівсянка, кіноа, бурий рис - все це прості вуглеводи, з якими не варто переборщувати. Тобто, не варто допускати, щоб кількість вуглеводів становила більш, ніж 1/6 частину від вашого раціону.
3. Кава
Кофеїн викликає зростання гормонів стресу, що запускає дію ланцюжка, описаного мною вище.
"Проблему інсулінорезистентності та цукрового діабету 2 типу можна вирішити тільки харчуванням", - сказала Катерина.
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