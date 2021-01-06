Чтобы ни в чем не нуждаться: астролог рассказала, как стоит провести 6 января

Чтобы год был удачным, покормите птиц (фото: pixabay.com)

Астропсихолог и нумеролог Надежда Астрохелпер недавно дала четкие рекомендации, как отдохнуть каждому из знаков зодиака, чтобы восстановить силы и наполниться энергией.

Она уверена: в зависимости от того, в какой день человек родился, отдых, который поможет ему по-настоящему перезагрузиться, будет отличаться. Например, что хорошо Козерогу, то Скорпион не выдержит.

Также Надежда уверена: чтобы весь новый 2021 год пошел хорошо, а вы ни в чем не нуждались, важно правильно провести его первые дни. Особенно - время перед Рождеством, 6 января.

Первые дни года нужно провести правильно - и весь год будет удачным (фото: pixabay.com)

"Впереди нас ждет светлый радостный праздник - Рождество Христово

Что следует успеть в преддверии этого праздника 6 января?

Сделайте небольшую уборку в доме - протрите пыль, вымойте полы, протрите зеркала (желательно, добавить в воду щепотку соли).

- При мытье полов можно повторять: "Уборку дома начинаю, соль в воду добавляю. Соль работу свою выполняет, негатив из дома вычищает. Истинно!".

- При чистке зеркал приговаривайте: "Зеркала от негатива водой с солью протираю, соль негатив весь забирает и с зеркал его счищает. Истинно!.

Примите также ванну с солью. При этом 3 раза сказав: "Тело и душу свою от негатива очищаю, от негатива себя избавляю. Все плохое с меня уходит прочь. Аминь".

При этом 3 раза сказав: "Тело и душу свою от негатива очищаю, от негатива себя избавляю. Все плохое с меня уходит прочь. Аминь". Есть еще одна примета - 6 января обязательно покормите птиц, чтобы весь год ни в чем не нуждаться", - написала в своем микроблоге Надежда.

Раньше астропсихолог рассказала, как поступить, чтобы всегда были деньги. Четкие рекомендации и конкретные шаги, как сделать, чтобы деньги всегда водились в кошельке.

По мнению специалистки, чтобы решить денежные проблемы, если они возникли, нужно освежить энергию денег. Для начала придется сменить старый кошелек. Лучше отдавать предпочтение "денежным" оттенкам - красному, золотому, черному и коричневому. Другие советы ищите здесь.