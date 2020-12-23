Как привлечь финансы: астролог дала практичные советы, чтобы освежить энергию денег

Астропсихолог и нумеролог Надежа Астрохелпер недавно дала четкие рекомендации, как нарядить елку дома, чтобы сбывались мечты.

Если ваши мечты связаны с финансами, то у Надежды есть советы, как освежить денежную энергию. Это, по мнению специалистки, поможет решить денежные проблемы, если они возникли.

"Предлагаю несколько практических советов для того, чтобы освежить денежную энергию и привлечь финансы:

Смените старый кошелек. Лучше отдавать предпочтение "денежным" оттенкам - красному, золотому, черному и коричневому.

Лучше отдавать предпочтение "денежным" оттенкам - красному, золотому, черному и коричневому. Носите в кошельке новую хрустящую купюру - используйте ее, как приманку для новых денег. Старайтесь не разменивать ее, пусть она будет талисманом вашего кошелька.

- используйте ее, как приманку для новых денег. Старайтесь не разменивать ее, пусть она будет талисманом вашего кошелька. Каждое утро пересчитывайте наличность. Следите за тем, чтобы купюры аккуратно лежали в кошельке, раскладывайте их по отделениям.

Следите за тем, чтобы купюры аккуратно лежали в кошельке, раскладывайте их по отделениям. Уберите из кошелька старые чеки, квитанции, визитки. Не тесните деньги посторонними предметами, пусть они чувствуют себя хозяевами вашего кошелька.

Не тесните деньги посторонними предметами, пусть они чувствуют себя хозяевами вашего кошелька. Любите деньги! Не ленитесь, если есть возможность подзаработать, контролируйте свои доходы и расходы - деньги очень отзывчивы на заботу о себе. Они обязательно ответят вам взаимностью.

Деньги любят, чтобы их любили (фото: pixabay.com)

Также Надежда поделилась небольшим ритуалом на привлечение денег.

"Если любите корицу, то добавляйте небольшую щепотку в утренний чай или кофе - и деньги вас "полюбят", - заверила астролог.

Напоминаем, что если не хочется тратить деньги на выпечку и есть время и желание, то можно испечь ее самостоятельно. Добавить новогоднего волшебства в обычную жизнь можно, просто приготовив вкусное печенье: как испечь знаменитых пряничных "человечков", ловите простой рецепт.

А актриса Ольга Сумская поделилась рецептом блюда, которое она любит с самого детства - и которое теперь обожает ее муж. Быстро и по-праздничному вкусно!