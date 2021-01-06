ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Щоб всього було вдосталь: астролог розповіла, як варто провести 6 січня

Новость на русском → Середа 06 січня 2021 16:19
Щоб всього було вдосталь: астролог розповіла, як варто провести 6 січня Щоб рік був вдалим, погодуйте птахів (фото: pixabay.com)
Автор: Lite

Астропсихолог і нумеролог Надія Астрохелпер нещодавно дала чіткі рекомендації, як відпочити кожному зі знаків зодіаку, щоб відновити сили і наповнитися енергією.

Вона впевнена: в залежності від того, в який день людина народилася, відпочинок, який допоможе їй по-справжньому перезавантажитися, буде відрізнятися. Наприклад, що добре Козерогові, те Скорпіон не витримає.

Також Надія впевнена: щоб весь новий 2021 рік пішов добре, а у домі всього було вдосталь, важливо правильно провести його перші дні. Особливо - час перед Різдвом, 6 січня.

Щоб всього було вдосталь: астролог розповіла, як варто провести 6 січня

Перші дні року потрібно провести правильно - і весь рік буде вдалим (фото: pixabay.com)

"Попереду нас чекає світле радісне свято - Різдво Христове
Що слід встигнути напередодні цього свята, 6 січня?

  • Зробіть невелие прибирання в будинку - протріть пил, мити підлогу, протріть дзеркала (бажано, додати у воду щіпку солі).

- При митті підлоги можна повторювати: "Прибирання будинку починаю, сіль у воду додаю. Сіль роботу свою виконує, негатив з дому вичищає. Істинно!".

- При чищенні дзеркал говоріть: "Дзеркала від негативу водою з сіллю протираю, сіль весь негатив і забирає з дзеркал його зчищає. Істинно!.

  • Прийміть також ванну з сіллю. При цьому 3 рази сказавши: "Тіло і душу свою від негативу очищаю, від негативу себе позбавляють. Все погане з мене йде геть. Амінь".
  • Є ще одна прикмета - 6 січня обов'язково погодуйте птахів, щоб весь рік усього було було вдосталь", - написала у своєму мікроблозі Надія.

Раніше астропсихолог розповіла, як вчинити, щоб завжди були гроші. Чіткі рекомендації та конкретні кроки, як зробити, щоб гроші завжди водилися в гаманці.

На думку спеціалістки, щоб вирішити грошові проблеми, якщо вони виникли, потрібно освіжити енергію грошей. Для початку доведеться змінити старий гаманець. Краще віддавати перевагу грошовим відтінкам - червоному, золотому, чорному і коричневому. Інші поради шукайте тут.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя астрология приметы
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Демонстранти увірвалися в будівлю Конгресу США
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Демонстранти увірвалися в будівлю Конгресу США