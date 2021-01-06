Щоб всього було вдосталь: астролог розповіла, як варто провести 6 січня

Щоб рік був вдалим, погодуйте птахів (фото: pixabay.com)

Астропсихолог і нумеролог Надія Астрохелпер нещодавно дала чіткі рекомендації, як відпочити кожному зі знаків зодіаку, щоб відновити сили і наповнитися енергією.

Вона впевнена: в залежності від того, в який день людина народилася, відпочинок, який допоможе їй по-справжньому перезавантажитися, буде відрізнятися. Наприклад, що добре Козерогові, те Скорпіон не витримає.

Також Надія впевнена: щоб весь новий 2021 рік пішов добре, а у домі всього було вдосталь, важливо правильно провести його перші дні. Особливо - час перед Різдвом, 6 січня.

Перші дні року потрібно провести правильно - і весь рік буде вдалим (фото: pixabay.com)

"Попереду нас чекає світле радісне свято - Різдво Христове

Що слід встигнути напередодні цього свята, 6 січня?

Зробіть невелие прибирання в будинку - протріть пил, мити підлогу, протріть дзеркала (бажано, додати у воду щіпку солі).

- При митті підлоги можна повторювати: "Прибирання будинку починаю, сіль у воду додаю. Сіль роботу свою виконує, негатив з дому вичищає. Істинно!".

- При чищенні дзеркал говоріть: "Дзеркала від негативу водою з сіллю протираю, сіль весь негатив і забирає з дзеркал його зчищає. Істинно!.

Прийміть також ванну з сіллю. При цьому 3 рази сказавши: "Тіло і душу свою від негативу очищаю, від негативу себе позбавляють. Все погане з мене йде геть. Амінь".

При цьому 3 рази сказавши: "Тіло і душу свою від негативу очищаю, від негативу себе позбавляють. Все погане з мене йде геть. Амінь". Є ще одна прикмета - 6 січня обов'язково погодуйте птахів, щоб весь рік усього було було вдосталь", - написала у своєму мікроблозі Надія.

Раніше астропсихолог розповіла, як вчинити, щоб завжди були гроші. Чіткі рекомендації та конкретні кроки, як зробити, щоб гроші завжди водилися в гаманці.

На думку спеціалістки, щоб вирішити грошові проблеми, якщо вони виникли, потрібно освіжити енергію грошей. Для початку доведеться змінити старий гаманець. Краще віддавати перевагу грошовим відтінкам - червоному, золотому, чорному і коричневому. Інші поради шукайте тут.