Чтобы ни в чем не нуждаться: астролог рассказала, как стоит провести 6 января

Астропсихолог и нумеролог Надежда Астрохелпер недавно дала четкие рекомендации, как отдохнуть каждому из знаков зодиака, чтобы восстановить силы и наполниться энергией.
Она уверена: в зависимости от того, в какой день человек родился, отдых, который поможет ему по-настоящему перезагрузиться, будет отличаться. Например, что хорошо Козерогу, то Скорпион не выдержит.
Также Надежда уверена: чтобы весь новый 2021 год пошел хорошо, а вы ни в чем не нуждались, важно правильно провести его первые дни. Особенно - время перед Рождеством, 6 января.
Первые дни года нужно провести правильно - и весь год будет удачным (фото: pixabay.com)
"Впереди нас ждет светлый радостный праздник - Рождество Христово
Что следует успеть в преддверии этого праздника 6 января?
- При мытье полов можно повторять: "Уборку дома начинаю, соль в воду добавляю. Соль работу свою выполняет, негатив из дома вычищает. Истинно!".
- При чистке зеркал приговаривайте: "Зеркала от негатива водой с солью протираю, соль негатив весь забирает и с зеркал его счищает. Истинно!.
Раньше астропсихолог рассказала, как поступить, чтобы всегда были деньги. Четкие рекомендации и конкретные шаги, как сделать, чтобы деньги всегда водились в кошельке.
По мнению специалистки, чтобы решить денежные проблемы, если они возникли, нужно освежить энергию денег. Для начала придется сменить старый кошелек. Лучше отдавать предпочтение "денежным" оттенкам - красному, золотому, черному и коричневому. Другие советы ищите здесь.