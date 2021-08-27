На одной волне с детьми: украинские телезвезды рассказали, чем занять ребенка, если все надоело

Одна из актуальных задач для родителей на каникулах или просто на выходных - найти способ, а лучше и не один, развлечь своих детей. Особенно - когда все активности немного надоели.
И одно из лучших решений, к которому могут прибегнуть мамы и папы, это проводить как можно больше времени вместе со своими чадами. Ведь совместный досуг помогает оставаться на одной волне с детьми и лучше понимать их потребности и внутренний мир.
Звезды канала НЛО TV, Алексей Рева, Надежда Хильская, Игорь Рева и Катерина Буцкая, специально для РБК-Украина рассказали о том, как проводят свободное время со своими детьми летом, какими активностями их занимают, а также поделились душевными воспоминаниями о совместных моментах, проведенных вместе.
"Моего сына зовут Сашка. Ему 6 лет. Мы любим проводить время вместе. У нас много общих интересов, потому с легкостью решаем, как именно будем тусить. Среди наших любимых занятий уверенно могу выделить 5 активностей:
Вместе веселее! (фото: пресс-служба НЛО TV)
Вообще, считаю, что в жизни ребенка должны присутствовать те виды досуга, от которых именно ваш малыйв восторге. Это его детство, и оно у него должно быть полноценным и таким, какое он будет вспоминать с удовольствием, а не таким, какое хотели его родители".
"Мою дочку зовут Валерия. Ей 11 лет. Частота нашего совместного времяпровождения зависит от моей загруженности. Если это съемочный период, то, как правило, свободного времени мало. Но как только у меня появляется выходной, я пытаюсь уделить максимальное количество внимания своему ребенку.
Хоть в кино, хоть по магазинам (фото: пресс-служба НЛО TV)
Для меня очень важно проводить с дочкой как можно больше времени, разговаривать, видеть ее искренние эмоции и чувства. Помню, как-то летом мы отдыхали возле озера Синевир, и там на берегу было много головастиков. Лера раздавила одного из них и потом плакала пару часов навзрыд, - так ей было жалко его и стыдно за свой поступок… Вот такая история о детской непосредственности и чистоте. Рада, что в тот момент я была рядом с дочкой и смогла ее поддержать.
Подытоживая тему досуга, хочу отметить, что, по моему убеждению, ребенок обязательно должен находиться на свежем воздухе. В любое время года. Хотелось бы съездить в этом году семьей в Карпаты. Лера была там в лагере этим летом, но ей очень хочется поехать в горы с мамой и папой. Надеемся, у нас получится!".
"Нашему сыну два с половиной года. Его зовут Кристиан (ударение на первый слог, но многие делают на последний). Мне кажется, что времени, которое мы проводим вместе, никогда не будет достаточно. Мы с женой пытаемся уделять сыну много внимания, но оставляем ему и пространство для самостоятельности. Это важно.
Очень ценю наши общие моменты и всегда хочу быть его ориентиром и поддержкой. В этом году мы с семьей отдыхали неподалеку от Кирилловки, и там был смерч. В это время мы находились в бассейне, а вихрь поднимал воду в небо где-то в нескольких километрах от нас. Администрация попросила нас покинуть бассейн, а Крис прижался ко мне и сказал: "Папа, мне страшно". Я обнял его крепко-крепко, и мы вместе пошли в дом. А потом он сказал маме, что не боялся торнадо, потому что возле него был Папа. Для меня эти слова многое значат.
Жду, пока Крис немного повзрослеет, и в аспекте развлечений можно будет делать более серьезные вещи: прыгать вместе с пирса, ездить на банане, кататься на тарзанке и тому подобное. В общем, немного экстрима добавить. Надеюсь, жена этого не прочитает".
"У меня двое деток - Валерия и Иван. Лере 7 лет, она закончила первый класс, а Ванюше - годик и месяц. Если говорить о дочке, то она очень любит разнообразные активности. У нас дома есть бассейн, батут, а также детский игровой комплекс - все это дочь, безусловно, активно использует. Конечно, в перемешку с гаджетами, но без этого мы никак не можем.
Яркие мероприятия придают жизни новых красок (фото: пресс-служба НЛО TV)
Кстати, в нашем коттеджном городке иногда устраивают интересные действа для семей и деток, в частности. Не так давно была пенная вечеринка, посвященная народному празднику Ивана Купала. Было очень много мастер-классов, аниматоры, музыка и, безусловно, множество пены. Дети были в восторге! Считаю, что такие мероприятия придают ярких красок и разбавляют повседневность, поэтому мы стараемся посещать их вместе с детьми".
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