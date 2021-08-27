На одной волне с детьми: украинские телезвезды рассказали, чем занять ребенка, если все надоело

Алексей Рева, актер шоу "Мамахохотала":

"Моего сына зовут Сашка. Ему 6 лет. Мы любим проводить время вместе. У нас много общих интересов, потому с легкостью решаем, как именно будем тусить. Среди наших любимых занятий уверенно могу выделить 5 активностей:

Вместе веселее! (фото: пресс-служба НЛО TV)

игра в футбол. У малого огромная любовь к этому виду спорта. Он уже 3 года занимается футболом, поэтому мы играем в него очень часто, где попало, а иногда и чем попало (ред. – смеется).

просмотр фильмов. Он мини-фанат Marvel, поэтому супергеройскиекиноленты мы можем пересматривать по кругу.

игра в Xbox. Часто играем с сыном в FIFA или UFC.

просмотр футбола. Во время ЕВРО-2020 это был самый настоящий ритуал. Мы с Сашкой смотрели 80 % всех матчей.

купание в речке или бассейне. После того, как сын научился плавать, это занятие стало еще более кайфовым.

Кстати, в этом году я научил малого задерживать дыхание под водой. Причем я очень долго ему показывал, рассказывал, мы пробовали, но ему не удавалось. А на следующий день они с мамой вдвоем пошли в бассейн. И жена присылает мне видео, как сын сам ныряет и задерживает дыхание под водой. В такие моменты ты реально чувствуешь, что твой ребенок развивается, и ты причастен к этому.

Вообще, считаю, что в жизни ребенка должны присутствовать те виды досуга, от которых именно ваш малыйв восторге. Это его детство, и оно у него должно быть полноценным и таким, какое он будет вспоминать с удовольствием, а не таким, какое хотели его родители".

Надежда Хильская, актриса сериала "Швидка":

"Мою дочку зовут Валерия. Ей 11 лет. Частота нашего совместного времяпровождения зависит от моей загруженности. Если это съемочный период, то, как правило, свободного времени мало. Но как только у меня появляется выходной, я пытаюсь уделить максимальное количество внимания своему ребенку.

Хоть в кино, хоть по магазинам (фото: пресс-служба НЛО TV)

Вместе мы ходим в кино, если в прокате есть что-то подходящее для просмотра.

А перед этим обязательно заглядываем в кафе, чтобы покушать всяких вкусняшек.

Кроме того, вдвоем с дочерью мы посещаем открытый бассейн, где охлаждаемся и загораем.

И, конечно же, гуляем, гуляем и еще раз гуляем. Главное, чтобы где-то поблизости была картошка фри (ред. - смеется).

Кстати, совсем недавно Валерия полюбила ходить со мной по магазинам. Мы с ней очень весело проводим время в примерочных, мерим всякую несуразную одежду. Это весьма забавно!

Проводить с дочкой как можно больше времени - важно для актрисы (фото: пресс-служба НЛО TV)

Для меня очень важно проводить с дочкой как можно больше времени, разговаривать, видеть ее искренние эмоции и чувства. Помню, как-то летом мы отдыхали возле озера Синевир, и там на берегу было много головастиков. Лера раздавила одного из них и потом плакала пару часов навзрыд, - так ей было жалко его и стыдно за свой поступок… Вот такая история о детской непосредственности и чистоте. Рада, что в тот момент я была рядом с дочкой и смогла ее поддержать.

Подытоживая тему досуга, хочу отметить, что, по моему убеждению, ребенок обязательно должен находиться на свежем воздухе. В любое время года. Хотелось бы съездить в этом году семьей в Карпаты. Лера была там в лагере этим летом, но ей очень хочется поехать в горы с мамой и папой. Надеемся, у нас получится!".

Игорь Рева, актер шоу "Мамахохотала":

"Нашему сыну два с половиной года. Его зовут Кристиан (ударение на первый слог, но многие делают на последний). Мне кажется, что времени, которое мы проводим вместе, никогда не будет достаточно. Мы с женой пытаемся уделять сыну много внимания, но оставляем ему и пространство для самостоятельности. Это важно.

Кайф - просто валяться в кровати (фото: пресс-служба НЛО TV)

Мы с Кристианом любим в шутку бороться в кровати. Это кайф, особенно после сна, когда сразу не хочется вылезать из постели.

Также крутое совместное занятие - купание. В море, по возможности, а если нет, то в бассейне. Наш малый очень любит это дело. Невозможно вытащить его из воды в течение двух часов.

Еще одна активность - футбол. Это мое хобби, и пока Крис самостоятельно не может себе его выбирать, я это делаю вместо него.

Ну, и одно из занятий, которое сыну нравится больше других, это спать. Я всегда ложусь рядом и пою ему, а он засыпает. Это ли не прекрасно?

Актер ценит моменты с малышом (фото: пресс-служба НЛО TV)

Очень ценю наши общие моменты и всегда хочу быть его ориентиром и поддержкой. В этом году мы с семьей отдыхали неподалеку от Кирилловки, и там был смерч. В это время мы находились в бассейне, а вихрь поднимал воду в небо где-то в нескольких километрах от нас. Администрация попросила нас покинуть бассейн, а Крис прижался ко мне и сказал: "Папа, мне страшно". Я обнял его крепко-крепко, и мы вместе пошли в дом. А потом он сказал маме, что не боялся торнадо, потому что возле него был Папа. Для меня эти слова многое значат.

Жду, пока Крис немного повзрослеет, и в аспекте развлечений можно будет делать более серьезные вещи: прыгать вместе с пирса, ездить на банане, кататься на тарзанке и тому подобное. В общем, немного экстрима добавить. Надеюсь, жена этого не прочитает".

Катерина Буцкая, актриса сериала "Дефективы":

"У меня двое деток - Валерия и Иван. Лере 7 лет, она закончила первый класс, а Ванюше - годик и месяц. Если говорить о дочке, то она очень любит разнообразные активности. У нас дома есть бассейн, батут, а также детский игровой комплекс - все это дочь, безусловно, активно использует. Конечно, в перемешку с гаджетами, но без этого мы никак не можем.

Вместе на велосипедах и самокатах (фото: пресс-служба НЛО TV)

Летом Валерия активно занимается английским языком и два раза в неделю ходит на уроки по фортепиано.

Пока что мы не успеваем ездить на тренировки, но в ее жизни также присутствует акробатика и катание на роликах. Все это мы будем возобновлять к концу лета.

Еще мы вместе катаемся на велосипедах и самокатах. Иногда мы с Лерой рано просыпаемся, садимся на велики, пока еще не жарко, и едем в местный парк. Природа с утра просто фантастическая! В эти моменты ощущаешь особое единение и с малышкой, и со всем живым вокруг. После такой совместной прогулки день наполняется невероятно положительной энергетикой. Это очень здорово!

Яркие мероприятия придают жизни новых красок (фото: пресс-служба НЛО TV)

Теперь о сыночке. Он, конечно же, тоже использует все наши домашние приспособления для развлечений: купается в бассейне, катается на своей миникачельке на детской площадке, очень ему нравится батут.

Также у Вани есть его личный транспорт - маленький Mercedes - детская машина на радиоуправлении. Это был подарок ему на годик. Он очень любит рассекать по улице на этой крутой тачке.