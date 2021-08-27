На одній хвилі з малечею: українські телезірки розповіли, чим зайняти дитину, якщо все набридло

Одне з актуальних завдань для батьків на канікулах (або просто на вихідних) - знайти спосіб, а краще й не один, розважити власних дітей. Це не так вже й просто, особливо - коли всі активності трішки набридли.
І одне з найкращих рішень, до якого можуть вдатися мами й тата, це проводити якомога більше часу разом зі своєю малечею. Адже спільне дозвілля допомагає залишатися на одній хвилі з дітьми й краще розуміти їх потреби та внутрішній світ.
Зірки каналу НЛО TV - Олексій Рева, Надія Хільська, Ігор Рева та Катерина Буцька - спеціально для РБК-Україна розповіли про те, як проводять вільний час зі своїми дітьми влітку, якими активностями їх займають, а також поділилися душевними спогадами про спільні моментами, проведені разом.
"Мого сина звати Сашко. Йому 6 років.Ми любимо проводити час разом. У нас багато спільних інтересів, тому з легкістю вирішуємо, як саме будемо тусити. Серед наших улюблених занять упевнено можу виокремити 5 активностей:
Разом веселіше! (фото: прес-служба НЛО TV)
гра в футбол. У малого величезна любов до цього виду спорту. Він вже 3 роки займається футболом, тому ми граємо в нього дуже часто, абиде, а іноді й абичим (ред. - сміється).
перегляд фільмів. Він мініфанатMarvel, тому супергеройські кінострічки ми можемо переглядати по колу.
гра в Xbox. Часто граємо з сином у FIFA або UFC.
перегляд футболу. Під час ЄВРО-2020 це був справжнісінький ритуал. Ми з Сашком дивились 80 % усіх матчів.
купання в річці або басейні. Після того, як син навчився плавати, це заняття стало ще кайфовішим.
До речі, цього року я навчив малого затримувати дихання під водою. Причому я дуже довго йому показував, розказував, ми пробували, але йому не вдавалося. А наступного дня вони з мамою вдвох пішли в басейн. І дружина надсилає мені відео, як син сам пірнає і затримує дихання під водою. В такі моменти ти реально відчуваєш, що твоя дитина розвивається, і ти причетний до цього.
Загалом, вважаю, що в житті дитини мають бути присутніми ті види дозвілля, від яких саме ваш малий у захваті. Це його дитинство, і воно в нього має бути повноцінним та таким, яке він згадуватиме із задоволенням, а не таким, якого хотілийого батьки".
"Мою доньку звати Валерія. Їй 11 років. Частота нашого спільного проведення часу залежить від моєї завантаженості. Якщо це знімальний період, то, як правило, вільного часу мало. Але щойно в мене з’являється вихідний, я намагаюся приділити максимальну кількість уваги своїй дитині.
Хоч у кіно, хоч по магазинах (фото: прес-служба НЛО TV)
Разом ми ходимо в кіно, якщо в прокаті є щось підхоже для перегляду.
А перед цим обов'язково зазираємо в кав’ярню, щоб поїсти всіляких смаколиків.
Окрім того, вдвох із донькою ми відвідуємо відкритий басейн, де охолоджуємося та загоряємо.
І, звичайно ж, гуляємо, гуляємо й іще раз гуляємо. Головне, щоб десь поблизу була картопля фрі (ред. - сміється).
До речі, зовсім нещодавно Валерія полюбила ходити зі мною по магазинах. Ми з нею дуже весело проводимо час у примірочних, міряємо всілякий недоладний одяг. Це вельми кумедно!
Для мене дуже важливо проводити з донькою якомога більше часу, розмовляти, бачити її щирі емоції та почуття. Пам'ятаю, якось влітку ми відпочивали біля озера Синевир, і там на березі було багато пуголовків. Лера розчавила одного з них і потім плакала декілька годин ридма, - так їй було шкода його та соромно за свій вчинок... Ось така історія про дитячу безпосередність і чистоту. Рада, що в той момент я була поруч із донькою та змогла її підтримати.
Підсумовуючи тему дозвілля, хочу зазначити, що, на моє переконання, дитина обов'язково повинна знаходитися на свіжому повітрі. В будь-яку пору року. Хотілося б з'їздити цього року сім’єю в Карпати. Лера була там у таборі цього літа, але їй дуже хочеться поїхати в гори з мамою й татом. Сподіваємося, нам вдасться!".
"Нашому синові два з половиною роки. Його звати Крістіан (наголос на перший склад, але багато хто робить на останній). Мені здається, що часу, який ми проводимо разом, ніколи не буде вдосталь. Ми з дружиною намагаємось приділяти сину багато уваги, але залишаємо йому й простір для самостійності. Це важливо.
Дуже ціную наші спільні моменти й завжди хочу бути його орієнтиром та підтримкою. Цього року ми з сім’єю відпочивали неподалік від Кирилівки, і там був смерч. У цей час ми знаходилися в басейні, а вир підіймав воду в небо десь за кілька кілометрів від нас. Адміністрація попросила нас покинути басейн, а Кріс притиснувся до мене й сказав: "Тату, мені страшно". Я обійняв його міцно-міцно, і ми разом пішли в будинок. А потім він сказав мамі, що не боявся торнадо, бо біля нього був Тато. Для мене ці слова багато означають.
Чекаю, доки Кріс трохи подорослішає, і в аспекті розваг можна буде робити більш серйозні речі: стрибати разом з пірсу, їздити на банані, кататися на тарзанці тощо.Словом, трохи екстриму додати. Сподіваюсь, дружина цього не прочитає!".
"У мене двоє діток - Валерія та Іван. Лері 7 років, вона закінчила перший клас, а Ванюші - рік і місяць. Якщо говорити про доньку, то вона дуже полюбляє різноманітні активності. У нас вдома є басейн, батут, а також дитячий ігровий комплекс - все це донька, безумовно, активно використовує. Звичайно, вперемішіз гаджетами, але без цього ми ніяк не можемо.
Влітку Валерія активно займається англійською мовою та два рази на тиждень ходить на уроки з фортепіано.
Поки що ми не встигаємо їздити на тренування, але в її житті також присутні акробатика та катання на роликах. Все це ми будемо відновлювати до кінця літа.
Ще ми разом катаємося на велосипедах і самокатах. Іноді ми з Лерою рано прокидаємося, сідаємо на велики, поки ще не спекотно, та їдемо в місцевий парк. Природа зранку просто фантастична! В ці моменти відчуваєш особливе єднання і з донечкою, і з усім живим навколо. Після такої спільної прогулянки день наповнюється неймовірно позитивною енергетикою. Це дуже здорово!
Яскраві заходи надають життя нових фарб (фото: прес-служба НЛО TV)
До речі, в нашому котеджному містечку іноді влаштовують цікаві дійства для сімей та діток, зокрема. Не так давно була пінна вечірка, присвячена народному святу Івана Купала. Було дуже багато майстер-класів, аніматори, музика й, безумовно, безліч піни. Діти були в захваті! Вважаю, що такі заходи надають яскравих фарб і розбавляють повсякденність, тому ми намагаємося відвідувати їх разом із дітьми".
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