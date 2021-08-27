На одній хвилі з малечею: українські телезірки розповіли, чим зайняти дитину, якщо все набридло

Олексій Рева, актор шоу "Мамахохотала":

"Мого сина звати Сашко. Йому 6 років.Ми любимо проводити час разом. У нас багато спільних інтересів, тому з легкістю вирішуємо, як саме будемо тусити. Серед наших улюблених занять упевнено можу виокремити 5 активностей:

Разом веселіше! (фото: прес-служба НЛО TV)

гра в футбол. У малого величезна любов до цього виду спорту. Він вже 3 роки займається футболом, тому ми граємо в нього дуже часто, абиде, а іноді й абичим (ред. - сміється).

перегляд фільмів. Він мініфанатMarvel, тому супергеройські кінострічки ми можемо переглядати по колу.

гра в Xbox. Часто граємо з сином у FIFA або UFC.

перегляд футболу. Під час ЄВРО-2020 це був справжнісінький ритуал. Ми з Сашком дивились 80 % усіх матчів.

купання в річці або басейні. Після того, як син навчився плавати, це заняття стало ще кайфовішим.

До речі, цього року я навчив малого затримувати дихання під водою. Причому я дуже довго йому показував, розказував, ми пробували, але йому не вдавалося. А наступного дня вони з мамою вдвох пішли в басейн. І дружина надсилає мені відео, як син сам пірнає і затримує дихання під водою. В такі моменти ти реально відчуваєш, що твоя дитина розвивається, і ти причетний до цього.

Загалом, вважаю, що в житті дитини мають бути присутніми ті види дозвілля, від яких саме ваш малий у захваті. Це його дитинство, і воно в нього має бути повноцінним та таким, яке він згадуватиме із задоволенням, а не таким, якого хотілийого батьки".

Надія Хільська, актриса серіалу "Швидка":

"Мою доньку звати Валерія. Їй 11 років. Частота нашого спільного проведення часу залежить від моєї завантаженості. Якщо це знімальний період, то, як правило, вільного часу мало. Але щойно в мене з’являється вихідний, я намагаюся приділити максимальну кількість уваги своїй дитині.

Хоч у кіно, хоч по магазинах (фото: прес-служба НЛО TV)

Разом ми ходимо в кіно, якщо в прокаті є щось підхоже для перегляду.

А перед цим обов'язково зазираємо в кав’ярню, щоб поїсти всіляких смаколиків.

Окрім того, вдвох із донькою ми відвідуємо відкритий басейн, де охолоджуємося та загоряємо.

І, звичайно ж, гуляємо, гуляємо й іще раз гуляємо. Головне, щоб десь поблизу була картопля фрі (ред. - сміється).

До речі, зовсім нещодавно Валерія полюбила ходити зі мною по магазинах. Ми з нею дуже весело проводимо час у примірочних, міряємо всілякий недоладний одяг. Це вельми кумедно!

Проводити з донькою якомога більше часу - важливо для актриси (фото: прес-служба НЛО TV)

Для мене дуже важливо проводити з донькою якомога більше часу, розмовляти, бачити її щирі емоції та почуття. Пам'ятаю, якось влітку ми відпочивали біля озера Синевир, і там на березі було багато пуголовків. Лера розчавила одного з них і потім плакала декілька годин ридма, - так їй було шкода його та соромно за свій вчинок... Ось така історія про дитячу безпосередність і чистоту. Рада, що в той момент я була поруч із донькою та змогла її підтримати.

Підсумовуючи тему дозвілля, хочу зазначити, що, на моє переконання, дитина обов'язково повинна знаходитися на свіжому повітрі. В будь-яку пору року. Хотілося б з'їздити цього року сім’єю в Карпати. Лера була там у таборі цього літа, але їй дуже хочеться поїхати в гори з мамою й татом. Сподіваємося, нам вдасться!".

Ігор Рева, актор шоу "Мамахохотала":

"Нашому синові два з половиною роки. Його звати Крістіан (наголос на перший склад, але багато хто робить на останній). Мені здається, що часу, який ми проводимо разом, ніколи не буде вдосталь. Ми з дружиною намагаємось приділяти сину багато уваги, але залишаємо йому й простір для самостійності. Це важливо.

Кайф - просто валятися в ліжку (фото: прес-служба НЛО TV)

Ми з Крістіаном любимо жартома борюкатися (ред. - те саме, що боротися)в ліжку. Це кайф, особливо після сну, коли відразу не хочеться вилазити з постілі.

Також круте спільне заняття - купання. В морі, за можливості, а якщо ні, то в басейні. Наш малий дуже любить це діло. Неможливо витягнути його з води протягом двох годин.

Ще одна активність - футбол. Це моє хобі, й поки Кріс самостійно не може собі його обирати, я це роблю замість нього.

Ну, і одне з занять, яке сину подобається більше за інші, це спати. Я завжди лягаю поряд і співаю йому, а він засинає. Чи це не прекрасно?

Актор цінує моменти з малюком (фото: прес-служба НЛО TV)

Дуже ціную наші спільні моменти й завжди хочу бути його орієнтиром та підтримкою. Цього року ми з сім’єю відпочивали неподалік від Кирилівки, і там був смерч. У цей час ми знаходилися в басейні, а вир підіймав воду в небо десь за кілька кілометрів від нас. Адміністрація попросила нас покинути басейн, а Кріс притиснувся до мене й сказав: "Тату, мені страшно". Я обійняв його міцно-міцно, і ми разом пішли в будинок. А потім він сказав мамі, що не боявся торнадо, бо біля нього був Тато. Для мене ці слова багато означають.

Чекаю, доки Кріс трохи подорослішає, і в аспекті розваг можна буде робити більш серйозні речі: стрибати разом з пірсу, їздити на банані, кататися на тарзанці тощо.Словом, трохи екстриму додати. Сподіваюсь, дружина цього не прочитає!".

Катерина Буцька, актриса серіалу "Дефективи":

"У мене двоє діток - Валерія та Іван. Лері 7 років, вона закінчила перший клас, а Ванюші - рік і місяць. Якщо говорити про доньку, то вона дуже полюбляє різноманітні активності. У нас вдома є басейн, батут, а також дитячий ігровий комплекс - все це донька, безумовно, активно використовує. Звичайно, вперемішіз гаджетами, але без цього ми ніяк не можемо.

Разом на велосипедах і самокатах (фото: прес-служба НЛО TV)

Влітку Валерія активно займається англійською мовою та два рази на тиждень ходить на уроки з фортепіано.

Поки що ми не встигаємо їздити на тренування, але в її житті також присутні акробатика та катання на роликах. Все це ми будемо відновлювати до кінця літа.

Ще ми разом катаємося на велосипедах і самокатах. Іноді ми з Лерою рано прокидаємося, сідаємо на велики, поки ще не спекотно, та їдемо в місцевий парк. Природа зранку просто фантастична! В ці моменти відчуваєш особливе єднання і з донечкою, і з усім живим навколо. Після такої спільної прогулянки день наповнюється неймовірно позитивною енергетикою. Це дуже здорово!

Яскраві заходи надають життя нових фарб (фото: прес-служба НЛО TV)

Тепер про синочка. Він, звичайно ж, теж використовує всі наші домашні пристосування для розваг: купається в басейні, катається на своїй мінігойдалці на дитячому майданчику, дуже йому подобається батут.

Також у Вані є його особистий транспорт - маленький Mercedes - дитяча машина на радіоуправлінні. Це був подарунок йому на рочок. Він дуже любить розсікати вулицею на цій крутій тачці.