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Олдскул и колорблок: какие кеды и кроссовки будут в тренде летом 2021

Новина українською → Пятница 23 апреля 2021 10:49
Олдскул и колорблок: какие кеды и кроссовки будут в тренде летом 2021 Кроме белых кед, в моде - множество моделей (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Белые кеды и кроссовки - обувь, которую обожают, кажется, все. Но в новом летнем сезоне им придется подвинуться на обувной полке. В тренде - множество моделей, и все захочется обуть хоть пару раз.

Об этом рассказала в своем Instagram Елена Пискунова - стилист и адепт рационального гардероба.

Елена собрала фотоколлажи всех трендовых моделей, чтобы каждая смогла захватить эту "шпаргалку" с собой в обувной магазин.

Какие кеды и кроссовки будут модными летом 2021

1. Кроссовки в духе олдскул - номер один в списке трендовых моделей этого лета.

Олдскул и колорблок: какие кеды и кроссовки будут в тренде летом 2021

2. Вторым пунктом идет ретро, чтобы удобно, красиво, стильно, в общем, "как в старые добрые времена".

Олдскул и колорблок: какие кеды и кроссовки будут в тренде летом 2021

3. Контрастная подошва - цвета могут быть самыми разными, от синего до розового.

Олдскул и колорблок: какие кеды и кроссовки будут в тренде летом 2021

4. Кроссовки на липучках вместо шнуровки - еще один тренд лета 2021.

Олдскул и колорблок: какие кеды и кроссовки будут в тренде летом 2021

5. Высокие кеды уже несколько сезонов ходят по страничкам Instagram-блогеров, в этом сезоне они тоже никуда уходить не собираются.

Олдскул и колорблок: какие кеды и кроссовки будут в тренде летом 2021

6. Белые кеды. Без них, как обычно, никуда!

Олдскул и колорблок: какие кеды и кроссовки будут в тренде летом 2021

7. Кеды на прорезиненной подошве, как и кеды на платформе будут мегаактуальными, спешим обзавестись.

Олдскул и колорблок: какие кеды и кроссовки будут в тренде летом 2021

8. А вот на смену "агли"-кроссовкам пришли кроссовки-"футуристы", посмотрим, так же они полюбятся всем или даже больше?

Олдскул и колорблок: какие кеды и кроссовки будут в тренде летом 2021

9. Кроссовки расцветки колорблок: яркие, разноцветные, загляденье! Такие поднимут настроение и вам, и всем вокруг.

Олдскул и колорблок: какие кеды и кроссовки будут в тренде летом 2021

Кеды и кроссовки 2021 (фото: instagram.com/piskunovastyle)

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