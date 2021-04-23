Олдскул и колорблок: какие кеды и кроссовки будут в тренде летом 2021
Белые кеды и кроссовки - обувь, которую обожают, кажется, все. Но в новом летнем сезоне им придется подвинуться на обувной полке. В тренде - множество моделей, и все захочется обуть хоть пару раз.
Об этом рассказала в своем Instagram Елена Пискунова - стилист и адепт рационального гардероба.
Елена собрала фотоколлажи всех трендовых моделей, чтобы каждая смогла захватить эту "шпаргалку" с собой в обувной магазин.
Какие кеды и кроссовки будут модными летом 2021
1. Кроссовки в духе олдскул - номер один в списке трендовых моделей этого лета.
2. Вторым пунктом идет ретро, чтобы удобно, красиво, стильно, в общем, "как в старые добрые времена".
3. Контрастная подошва - цвета могут быть самыми разными, от синего до розового.
4. Кроссовки на липучках вместо шнуровки - еще один тренд лета 2021.
5. Высокие кеды уже несколько сезонов ходят по страничкам Instagram-блогеров, в этом сезоне они тоже никуда уходить не собираются.
6. Белые кеды. Без них, как обычно, никуда!
7. Кеды на прорезиненной подошве, как и кеды на платформе будут мегаактуальными, спешим обзавестись.
8. А вот на смену "агли"-кроссовкам пришли кроссовки-"футуристы", посмотрим, так же они полюбятся всем или даже больше?
9. Кроссовки расцветки колорблок: яркие, разноцветные, загляденье! Такие поднимут настроение и вам, и всем вокруг.
Кеды и кроссовки 2021 (фото: instagram.com/piskunovastyle)
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