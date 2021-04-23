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Олдскул і колорблок: які кеди і кросівки будуть в тренді влітку 2021

Новость на русском → П'ятниця 23 квітня 2021 10:49
Олдскул і колорблок: які кеди і кросівки будуть в тренді влітку 2021 Крім білих кед, в моді - безліч моделей (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Білі кеди і кросівки - взуття, яке обожнюють, здається, всі. Але в новому літньому сезоні їм доведеться посунутися на взуттєвій полиці. В тренді - безліч моделей, і все захочеться взути хоч пару раз.

Про це розповіла у своєму Instagram Олена Піскунова - стиліст і адепт раціонального гардеробу.

Олена зібрала фотоколажі всіх трендових моделей, щоб кожна змогла захопити цю "шпаргалку" з собою у взуттєвий магазин.

Які кеди і кросівки будуть модними влітку 2021

1. Кросівки в дусі олдскул - номер один в списку трендових моделей цього літа.

Олдскул і колорблок: які кеди і кросівки будуть в тренді влітку 2021

2. Другим пунктом йде ретро, щоб зручно, красиво, стильно, загалом, "як в старі добрі часи".

Олдскул і колорблок: які кеди і кросівки будуть в тренді влітку 2021

3. Контрастна підошва - кольори можуть бути найрізноманітнішими, від синього до рожевого.

Олдскул і колорблок: які кеди і кросівки будуть в тренді влітку 2021

4. Кросівки на липучках замість шнурівки - ще один тренд літа 2021.

Олдскул і колорблок: які кеди і кросівки будуть в тренді влітку 2021

5. Високі кеди вже кілька сезонів ходять по сторінках Instagram-блогерів, в цьому сезоні вони теж нікуди йти не збираються.

Олдскул і колорблок: які кеди і кросівки будуть в тренді влітку 2021

6. Білі кеди. Без них, як завжди, нікуди!

Олдскул і колорблок: які кеди і кросівки будуть в тренді влітку 2021

7. Кеди на прогумованій підошві, як і кеди на платформі будуть мегаактуальними, поспішаємо обзавестися.

Олдскул і колорблок: які кеди і кросівки будуть в тренді влітку 2021

8. А ось на зміну "аглі"-кросівкам прийшли кросівки-"футуристи", подивимося, чи так само вони полюбляться всім, чи навіть більше?

Олдскул і колорблок: які кеди і кросівки будуть в тренді влітку 2021

9. Кросівки забарвлення колорблок: яскраві, різнокольорові, диво! Такі піднімуть настрій і вам, і всім навколо.

Олдскул і колорблок: які кеди і кросівки будуть в тренді влітку 2021

Кеди і кросівки 2021 (фото: instagram.com/piskunovastyle)

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