Олдскул і колорблок: які кеди і кросівки будуть в тренді влітку 2021

Білі кеди і кросівки - взуття, яке обожнюють, здається, всі. Але в новому літньому сезоні їм доведеться посунутися на взуттєвій полиці. В тренді - безліч моделей, і все захочеться взути хоч пару раз.

Про це розповіла у своєму Instagram Олена Піскунова - стиліст і адепт раціонального гардеробу.

Олена зібрала фотоколажі всіх трендових моделей, щоб кожна змогла захопити цю "шпаргалку" з собою у взуттєвий магазин.

Які кеди і кросівки будуть модними влітку 2021

1. Кросівки в дусі олдскул - номер один в списку трендових моделей цього літа.

2. Другим пунктом йде ретро, щоб зручно, красиво, стильно, загалом, "як в старі добрі часи".

3. Контрастна підошва - кольори можуть бути найрізноманітнішими, від синього до рожевого.

4. Кросівки на липучках замість шнурівки - ще один тренд літа 2021.

5. Високі кеди вже кілька сезонів ходять по сторінках Instagram-блогерів, в цьому сезоні вони теж нікуди йти не збираються.

6. Білі кеди. Без них, як завжди, нікуди!

7. Кеди на прогумованій підошві, як і кеди на платформі будуть мегаактуальними, поспішаємо обзавестися.

8. А ось на зміну "аглі"-кросівкам прийшли кросівки-"футуристи", подивимося, чи так само вони полюбляться всім, чи навіть більше?

9. Кросівки забарвлення колорблок: яскраві, різнокольорові, диво! Такі піднімуть настрій і вам, і всім навколо.

Кеди і кросівки 2021 (фото: instagram.com/piskunovastyle)