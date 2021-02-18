UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Олег Винник задумался о походе в политику: да, это надо сделать

Автор: Людмила Жукова

Украинская звезда шоу-бизнеса Олег Винник поразмышлял об украинской политике и задумался над многими вопросами.

Своими мыслями о сложившейся ситуации в стране он поделился в интервью известному журналисту Дмитрию Гордону.

"Сейчас вообще все сложно. Люди туда идут за вещами. Цивилизация уже другая. Мы же не бездомная страна. Монстры мировые дошли", - сказал Винник.

Он вспомнил, как 10 лет назад интересовался нефтью и ее ценообразованием и очень огорчился тем, что в стране нет достойных политиков.

"Занимайтесь политикой, но не воруйте! У вас же дети, ну как так?" - возмутился Винник.

Певец отметил, что очень негодует тем, что в правительстве постоянно воруют, как будто Украина благодатная страна именно для коррупции. Также исполнитель поделился мыслями, приходят ли ему в голову идеи заняться политикой.

"Мысли приходят, да. Они начали приходить, когда мне пошли предложения заняться политикой. Мне не нравится одна вещь, когда тебя хотят купить. Да, надо это сделать и задуматься", - рассказал певец.

Олег Винник рассказал об украинской политике

Как мы ранее писали, украинский певец Олег Винник немного приоткрыл тайну своей личной жизни и сообщил, что он очень счастлив, но подробностей раскрывать не будет. По мнению артиста, личная жизнь артиста - это самое святое, что у него есть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Олег Винник
Читайте также
Олег Виннник приоткрыл тайну личной жизни: это самое святое, что у меня есть
Олег Винник рассказал про свое хобби: когда начинаешь ее натирать - аромат потрясающий
Прогноз погоды