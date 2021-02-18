Олег Винник задумался о походе в политику: да, это надо сделать

Украинская звезда шоу-бизнеса Олег Винник поразмышлял об украинской политике и задумался над многими вопросами.
Своими мыслями о сложившейся ситуации в стране он поделился в интервью известному журналисту Дмитрию Гордону.
"Сейчас вообще все сложно. Люди туда идут за вещами. Цивилизация уже другая. Мы же не бездомная страна. Монстры мировые дошли", - сказал Винник.
Он вспомнил, как 10 лет назад интересовался нефтью и ее ценообразованием и очень огорчился тем, что в стране нет достойных политиков.
"Занимайтесь политикой, но не воруйте! У вас же дети, ну как так?" - возмутился Винник.
Певец отметил, что очень негодует тем, что в правительстве постоянно воруют, как будто Украина благодатная страна именно для коррупции. Также исполнитель поделился мыслями, приходят ли ему в голову идеи заняться политикой.
"Мысли приходят, да. Они начали приходить, когда мне пошли предложения заняться политикой. Мне не нравится одна вещь, когда тебя хотят купить. Да, надо это сделать и задуматься", - рассказал певец.
Олег Винник рассказал об украинской политике
Как мы ранее писали, украинский певец Олег Винник немного приоткрыл тайну своей личной жизни и сообщил, что он очень счастлив, но подробностей раскрывать не будет. По мнению артиста, личная жизнь артиста - это самое святое, что у него есть.