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Олег Винник задумався про похід в політику: так, це треба зробити

Автор: Людмила Жукова

Українська зірка шоу-бізнесу Олег Винник поміркував про українську політику і задумався над багатьма питаннями.

Своїми думками про ситуацію в країні він поділився в інтерв'ю відомому журналісту Дмитру Гордону.

"Зараз взагалі все складно. Люди туди йдуть за речами. Цивілізація вже інша. Ми ж не бездомна країна. Монстри світові дійшли", - сказав Вінник.

Він згадав, як 10 років тому цікавився нафтою і її ціноутворенням.

"Займайтесь політикою, але не крадіть! У вас же діти, ну як так?" - обурився Винник.

Співак зазначив, що дуже обурюється тим, що в уряді постійно крадуть, ніби Україна благодатна країна саме для корупції. Також виконавець поділився думками, які приходять йому в голову ідеї зайнятися політикою.

"Думки приходять, так. Вони почали приходити, коли мені пішли пропозиції зайнятися політикою. Мені не подобається одна річ, коли тебе хочуть купити. Так, треба це зробити і задуматися", -розказав співак.

Олег Винник розповів про українську політику

Як ми раніше писали, український певец Олег Винник трохи відкрив таємницю свого особистого життя і повідомив, що він дуже щасливий, але подробиць розкривати не буде. На думку артиста, особисте життя артиста - це найсвятіше, що у нього є.

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