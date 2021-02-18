Олег Винник задумався про похід в політику: так, це треба зробити

"Зараз взагалі все складно. Люди туди йдуть за речами. Цивілізація вже інша. Ми ж не бездомна країна. Монстри світові дійшли", - сказав Вінник.

Він згадав, як 10 років тому цікавився нафтою і її ціноутворенням.

"Займайтесь політикою, але не крадіть! У вас же діти, ну як так?" - обурився Винник.

Співак зазначив, що дуже обурюється тим, що в уряді постійно крадуть, ніби Україна благодатна країна саме для корупції. Також виконавець поділився думками, які приходять йому в голову ідеї зайнятися політикою.

"Думки приходять, так. Вони почали приходити, коли мені пішли пропозиції зайнятися політикою. Мені не подобається одна річ, коли тебе хочуть купити. Так, треба це зробити і задуматися", -розказав співак.

Олег Винник розповів про українську політику