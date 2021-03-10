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Олега Винника разнесли за "коронавирусный" концерт: никакой дистанции и масок

Автор: Людмила Жукова

Олег Винник дал концерт в Броварах 7 марта. На выступлении не все поклонники были в масках, а карантинную дистанцию не соблюдали.

Об этом стало известно из фотографий, которіе опубликовали на странице певца в Instagram.

" 7.03.2021 Бровары", - подписали серию снимков.

Олег Винник дал концерт в Броварах (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Некоторые подписчики обратили внимание, что на концерте зрители не придерживаются карантинных норм.

  • Для таких не існує карантину і ніяких законів. Ганьба
  • Так наче карантин же посилили. Ганьба!.
  • Лучше все-таки с масками.

Скриншот комментариев

Отметим, что среди фанатов были и те, для кого самым главным оказалось творчество певца. Они написали, что концерт был просто бомбический.

  • Бомбастичний концерт, бомбастичні фотографії, бомбастично повністю все.
  • Фотки просто вау бомба, вовчично ви як завжди бомбастичні і даруєте людям щастя зі сцени, це по очах видно, що ви з любов'ю ніжністю ласкою ставиться до своїх шанувальників, яких просто обожнюєте, як ми вас.

Как мы ранее писали, Виктор Винник рассказал про 8 марта, "совок" и лучшие места Львова.

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Новости Украины Олег Винник
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