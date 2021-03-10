Олега Винника разнесли за "коронавирусный" концерт: никакой дистанции и масок

Олег Винник дал концерт в Броварах 7 марта. На выступлении не все поклонники были в масках, а карантинную дистанцию не соблюдали.
Об этом стало известно из фотографий, которіе опубликовали на странице певца в Instagram.
" 7.03.2021 Бровары", - подписали серию снимков.
Некоторые подписчики обратили внимание, что на концерте зрители не придерживаются карантинных норм.
Скриншот комментариев
Отметим, что среди фанатов были и те, для кого самым главным оказалось творчество певца. Они написали, что концерт был просто бомбический.
Как мы ранее писали, Виктор Винник рассказал про 8 марта, "совок" и лучшие места Львова.