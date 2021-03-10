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Олега Винника рознесли за "коронавірусний" концерт: ніякої дистанції і масок

Автор: Людмила Жукова

Олег Винник дав концерт у Броварах 7 березня. На виступі не всі шанувальники були в масках, а карантинної дистанції не дотримувалися.

Про це стало відомо з фотографій, які опублікували на сторінці співака в Instagram.

" 7.03.2021 Бровари", - підписали серію знімків.

Олег Винник дав концерт у Броварах (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Деякі підписники звернули увагу, що на концерті глядачі не дотримуються карантинних норм.

  • Для таких не існує карантину і ніяких законів. Ганьба
  • Так наче карантин ж посилили. Ганьба!.
  • Краще все-таки з масками.

Скріншот коментарів

Відзначимо, що серед фанатів були й ті, для кого найголовнішим виявилася творчість співака. Вони написали, що концерт був просто бомбічний.

  • Бомбастичний концерт, бомбастичні фотографії, бомбастично повністю все.
  • Фотки просто вау бомба, вовчично ви як завжди бомбастичні і даруєте людям щастя зі сцени, це по очах видно, що ви з любов'ю ніжністю ласкою ставитися до своїх шанувал

Як ми раніше писали, Віктор Винник розповів про 8 березня, "совок" і кращі місця Львова.

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Новини України Олег Винник
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