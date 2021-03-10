Олега Винника рознесли за "коронавірусний" концерт: ніякої дистанції і масок

Олег Винник дав концерт у Броварах 7 березня. На виступі не всі шанувальники були в масках, а карантинної дистанції не дотримувалися.
Про це стало відомо з фотографій, які опублікували на сторінці співака в Instagram.
" 7.03.2021 Бровари", - підписали серію знімків.
Деякі підписники звернули увагу, що на концерті глядачі не дотримуються карантинних норм.
Скріншот коментарів
Відзначимо, що серед фанатів були й ті, для кого найголовнішим виявилася творчість співака. Вони написали, що концерт був просто бомбічний.
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