Ольга Куриленко пожаловалась на бедность украинских мам-одиночек и показала раритетное фото

Голливудская актриса Ольга Куриленко, которая родилась в Украине, рассказала о бедности украинских мам-одиночек и поделилась архивным фото со своей мамой.
Черно-белую фотографию с мамой "девушка Бонда" опубликовала в Instagram.
Ольга Куриленко с мамой (фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)
Она рассказала, что мама вырастила ее в Украине, где одинокие мамы живут в тревожной бедности. "Я была одной из счастливчиков. К сожалению, многих менее удачливых родителей-одиночек принуждают отдавать своих детей в приюты. В одиночестве они могут столкнуться с пытками, сексуальным насилием и торговлей людьми", - отметила звезда.
Она также обратилась в Европейскую комиссию с вопросом о закрытии детских домов в Украине. Актриса спросила, почему комиссия позволяет Украине отказаться от закрытия 700 государственных детских домов.
"Вместо этого они должны финансировать новые социальные услуги - укреплять семьи, чтобы они оставались вместе", - добавила Куриленко.
Пользователи сети прокомментировали ее фото и поддержали ее позицию.
Напомним, Ольга Куриленко объяснила скандальное высказывание о своей национальности.
Ранее Ольга Куриленко резко ответила на критику своей фигуры.