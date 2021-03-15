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Ольга Куриленко пожаловалась на бедность украинских мам-одиночек и показала раритетное фото

Автор: Роман Мирончук

Голливудская актриса Ольга Куриленко, которая родилась в Украине, рассказала о бедности украинских мам-одиночек и поделилась архивным фото со своей мамой.

Черно-белую фотографию с мамой "девушка Бонда" опубликовала в Instagram.

Ольга Куриленко с мамой (фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Она рассказала, что мама вырастила ее в Украине, где одинокие мамы живут в тревожной бедности. "Я была одной из счастливчиков. К сожалению, многих менее удачливых родителей-одиночек принуждают отдавать своих детей в приюты. В одиночестве они могут столкнуться с пытками, сексуальным насилием и торговлей людьми", - отметила звезда.

Она также обратилась в Европейскую комиссию с вопросом о закрытии детских домов в Украине. Актриса спросила, почему комиссия позволяет Украине отказаться от закрытия 700 государственных детских домов.

"Вместо этого они должны финансировать новые социальные услуги - укреплять семьи, чтобы они оставались вместе", - добавила Куриленко.

Пользователи сети прокомментировали ее фото и поддержали ее позицию.

  • Вы очень похожа на маму;
  • Мама - это святое, это лучшее что есть у человека...
  • Ольга, вы молодец, а ваша мама вдвойне молодец, не каждая смогла бы рассмотреть потенциал и найти силы отправить дочь так далеко. Счастья вам и успехов во всем, сильные красивые женщины и матери прекрасных детей;
  • Твоя мать проделала замечательную работу по твоему воспитанию!
  • Настоящий патриот Украины.

Напомним, Ольга Куриленко объяснила скандальное высказывание о своей национальности.

Ранее Ольга Куриленко резко ответила на критику своей фигуры.

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