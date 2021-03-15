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Ольга Куриленко поскаржилася на бідність українських мам-одиначок і показала раритетне фото

Автор: Роман Мирончук

Голлівудська актриса Ольга Куриленко, яка народилася в Україні, розповіла про бідність українських мам-одиначок і поділилася архівним фото зі своєю мамою.

Чорно-білу фотографію з мамою "дівчина Бонда" опублікувала в Instagram.

Ольга Куриленко з мамою (фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Вона розповіла, що мама виростила її в Україні, де самотні мами живуть в тривожній бідності.

"Я була однією із щасливчиків. На жаль, багатьох менш щасливих батьків-одинаків примушують віддавати своїх дітей до притулків. В самоті вони можуть зіткнутися з тортурами, сексуальним насильством і торгівлею людьми", - зазначила зірка.

Вона також звернулася до Європейської комісії з питанням про закриття дитячих будинків в Україні. Актриса запитала, чому комісія дозволяє Україні відмовитися від закриття 700 державних дитячих будинків.

"Замість цього вони повинні фінансувати нові соціальні послуги - зміцнювати сім'ї, щоб вони залишалися разом", - додала Куриленко.

Користувачі мережі прокоментували її фото і підтримали її позицію.

  • Ви дуже схожа на маму;
  • Мама - це святе, це найкраще що є у людини...
  • Ольга, ви молодець, а ваша мама подвійно молодець, не кожна змогла б розглянути потенціал і знайти сили відправити доньку так далеко. Щастя вам і успіхів у всьому, сильні красиві жінки і матері прекрасних дітей;
  • Твоя мати виконала чудову роботу по твоєму виховання!
  • Справжній патріот України.

Нагадаємо, Ольга Куриленко пояснила скандальне висловлювання про свою національність.

Раніше Ольга Куриленко різко відповіла на критику своєї фігури.

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