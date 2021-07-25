Оля Полякова ответила хейтерам по поводу матерной песни 16-летней дочери

"Понимаю, что многих очень сильно возмутили маты. Не могу сказать, что я поддерживаю маты в песнях, но если бы вы послушали, когда-нибудь, поинтересовались музыкой, которую слушают ваши дети, то вы бы очень удивились", - заявила артистка.

Она также отметила, то, что исполняет ее дочь - это еще сказочки для деток, по сравнению с тем, что сегодня слушают молодые люди. Полякова подчеркнула, что, Маша развивается в таком направлении и это ее право.

Полякова заявила, что она может не быть на стороне дочери, тем не менее будет всегда ее поддерживать. Певица также посоветовала всем своим подписчикам поддерживать своих детей.

"Она еще покажет вам, поверьте", - отметила артистка.