Оля Полякова відповіла хейтерам з приводу лайливої пісні 16-річної дочки

"Розумію, що багатьох дуже сильно обурили мати. Не можу сказати, що я підтримую мати в піснях, але якби ви послухали, коли-небудь, поцікавилися музикою, яку слухають ваші діти, то ви б дуже здивувалися", - заявила артистка.

Вона також зазначила, то, що виконує її дочка - це ще казочки для дітей, в порівнянні з тим, що сьогодні слухають молоді люди. Полякова підкреслила, що, Маша розвивається в такому напрямку і це її право.

Полякова заявила, що вона може не бути на боці дочки, проте буде завжди її підтримувати. Співачка також порадила всім своїм фоловерам підтримувати своїх дітей.

"Вона ще покаже вам, повірте", - зазначила артистка.