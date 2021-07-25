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Оля Полякова відповіла хейтерам з приводу лайливої пісні 16-річної дочки

Автор: Роман Мирончук

Оля Полякова прокоментувала пісню своєї 16-річної дочки Маші, в якій звучали матюки. Днями панк-рок-гурт Маші Полякової "Шви" дав перший виступ, який викликав неоднозначну реакцію в мережі.

Відома українська співачка прокоментувала це в Instagram-stories.

"Розумію, що багатьох дуже сильно обурили мати. Не можу сказати, що я підтримую мати в піснях, але якби ви послухали, коли-небудь, поцікавилися музикою, яку слухають ваші діти, то ви б дуже здивувалися", - заявила артистка.

Вона також зазначила, то, що виконує її дочка - це ще казочки для дітей, в порівнянні з тим, що сьогодні слухають молоді люди. Полякова підкреслила, що, Маша розвивається в такому напрямку і це її право.

Полякова заявила, що вона може не бути на боці дочки, проте буде завжди її підтримувати. Співачка також порадила всім своїм фоловерам підтримувати своїх дітей.

"Вона ще покаже вам, повірте", - зазначила артистка.

Нагадаємо, Оля Полякова жорстко пройшлася по братах Меладзе після того, як Валерій Меладзе назвав її "фріком в купальнику".

Ми також писали про те, що дочка Полякової Маша похвалилася зухвалим образом в купальнику. Вона зробила яскравий макіяж з червоною помадою і густими чорними стрілками на очах і нарвали на критику.

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шоубизОля Полякова