UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Оля Полякова пожаловалась на аварию в квартире: дорогущему ремонта хана

Автор: Роман Мирончук

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая устроила пранк и раскрыла неприглядную правду о себе, пожаловалась своим подписчикам в сети на аварию в столичной квартире.

Видео аварии артистка опубликовала в Instagram-stories.

Популярные новости
Жена Медведчука Марченко сообщила о горе в семье: эти злые дни 12 февраля 2021
Такого в Киеве не было последние 43 года: появился прогноз погоды до конца февраля 12 февраля 2021
В Украину движется новая волна снегопадов: какие области пострадают 13 февраля 2021
Праздник 13 февраля: что нельзя делать в день святого Никиты, приметы 13 февраля 2021
Эти знаки Зодиака неожиданно обогатятся в марте: астрологи назвали трех счастливчиков 13 февраля 2021
В Украину идут лютые морозы до -30: синоптик назвал дату 11 февраля 2021
Лютые морозы до -28 и ни одного теплого дня: прогноз погоды до конца февраля 10 февраля 2021
Новолуние в Водолее: астролог рассказала, кому повезет больше всех 10 февраля 2021
Известный кулинар поделился простым рецептом блинов с секретным ингредиентом 09 февраля 2021
Как беременный хожу: Виктор Павлик пожаловался на лишний вес 12 февраля 2021

Певица показала, что у нее дома течет крыша. Она также подчеркнула, что это уже не в первый раз и происходит много лет. Обращения в ЖЭК не дают никаких результатов. Кроме того, там даже никто не берет трубку.

Полякова также показала огромные сосульки, которые свисают с крыши и достают до ее окна. Артистка отметила, что они могут сорваться вниз и кого-нибудь убить, поскольку там ходят люди.

"Все замерзшее. Все течет в квартиру. Это просто какой-то ад и это продолжается уже много лет. Я обращаюсь, я с ними ссорюсь. Им всем все равно. Вот мой дорогущий ремонт, которому постепенно наступает хана", - рассказала Полякова.

Напомним, Оля Полякова угодила в скандал из-за своих высказываний в сторону певицы Тины Кароль. Она назвала ее "плакальщицей", после чего возмущенные поклонники Кароль оставили ей гневные комментарии.

Позже Тина Кароль призналась, что намеренно использовала Полякову для промо своего клипа. Певице стало очень неприятно, что телеканал пропустил в эфир неуместное и оскорбительное высказывание Поляковой в ее адрес.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины шоубизОля Полякова
Читайте также
Страшнее коронавируса: экс-судья Х-Фактора рассказал о своей болезни
Полякова в микрошортах и кожаных сапогах-чулках взбудоражила сеть фото с дочкой в кроп-топе
Прогноз погоды