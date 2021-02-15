Оля Полякова поскаржилася на аварію в квартирі: дорогуму ремонту хана

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка влаштувала пранк і розкрила непривабливу правду про себе, поскаржилася своїм фоловерам в мережі на аварію в столичній квартирі.
Відео аварії артистка опублікувала Instagram-stories.
Співачка показала, що у неї будинку тече дах. Вона також підкреслила, що це вже не в перший раз і відбувається багато років. Звернення до ЖЕКУ не дають ніяких результатів. Крім того, там навіть ніхто не бере трубку.
Полякова також показала величезні бурульки, які звисають вниз з даху і дістають до її вікна. Артистка наголосила, що вони можуть зірватися вниз і когось убити, оскільки там ходять люди.
"Все замерзле. Все тече у квартиру. Це просто якесь пекло і це триває вже багато років. Я звертаюся, я з ними сварюся. Їм всім все одно. Ось мій дорогий ремонт, якому поступово настає хана", - розповіла Полякова.
Нагадаємо, Оля Полякова потрапила в скандал через свої висловлювання у бік співачки Тіни Кароль. Вона назвала її "плакальницею", після чого обурені прихильники Кароль залишили їй гнівні коментарі.
Пізніше Тіна Кароль зізналася, що навмисно використовувала Полякову для промо свого кліпу. Співачці стало дуже неприємно, що телеканал пропустив в ефір недоречне і образливе висловлювання Полякової в її адресу.