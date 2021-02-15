Оля Полякова поскаржилася на аварію в квартирі: дорогуму ремонту хана

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка влаштувала пранк і розкрила непривабливу правду про себе, поскаржилася своїм фоловерам в мережі на аварію в столичній квартирі.

Співачка показала, що у неї будинку тече дах. Вона також підкреслила, що це вже не в перший раз і відбувається багато років. Звернення до ЖЕКУ не дають ніяких результатів. Крім того, там навіть ніхто не бере трубку.

Полякова також показала величезні бурульки, які звисають вниз з даху і дістають до її вікна. Артистка наголосила, що вони можуть зірватися вниз і когось убити, оскільки там ходять люди.

"Все замерзле. Все тече у квартиру. Це просто якесь пекло і це триває вже багато років. Я звертаюся, я з ними сварюся. Їм всім все одно. Ось мій дорогий ремонт, якому поступово настає хана", - розповіла Полякова.