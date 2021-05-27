Оля Полякова призналась, почему раньше не говорила о домогательствах Меладзе

Полякова отметила, что ситуации с домогательствами случаются в жизни каждой женщины.

"Потрогал учитель физкультуры. И думаешь: "Он потрогал или это мне показалось? Наверное, показалось". Потом на следующем уроке он опять подсаживает тебя вверх, за жопку берет и как-то пальчиком лезет тебе куда-то. И ты опять думаешь: "Нет, не может этого быть, ну не может же такого быть, это же взрослый", – рассказала артистка.

Певица призналась, что после случившегося она попросила у матери, которая работала врачом, сделать ей справку об освобождении от уроков физкультуры.



"И я просто год не ходила на физкультуру. И никому не сказала об этом, даже маме", – резюмировала Полякова.

О домогательствах Меладзе Полякова молчала 15 лет. Впервые она рассказала об этом в интервью Дмитрию Гордону. Тогда этот эпизод никто не заметил, о харрасменте никто не написал. Певица считает, что и сейчас ее не слушают и не поддерживают даже те, кто тоже был в подобной ситуации.

Напомним, что первая о домогательствах Меладзе рассказала Ани Лорак. А Оля Полякова ее сразу после этого поддержала.