Оля Полякова зізналася, чому раніше не говорила про домагання Меладзе

Полякова зазначила, що ситуації з домаганнями трапляються в житті кожної жінки.

"Помацав учитель фізкультури. І думаєш: "він помацав або це мені здалося? Напевно, здалося". Потім на наступному уроці він знову підсаджує тебе вгору, за жопку бере і якось пальчиком лізе тобі кудись. І ти знову думаєш:" Ні, не може цього бути, ну не може ж такого бути, це ж дорослий", – розповіла артистка.

Співачка зізналася, що після того, що сталося вона попросила у матері, яка працювала лікарем, зробити їй довідку про звільнення від уроків фізкультури.



"І я просто рік не ходила на фізкультуру. І нікому не сказала про це, навіть мамі", – резюмувала Полякова.

Про домагання Меладзе Полякова мовчала 15 років. Вперше вона розповіла про це в інтерв'ю Дмитру Гордону. Тоді цей епізод ніхто не помітив, про харрасмент ніхто не написав. Співачка вважає, що і зараз її не слухають і не підтримують навіть ті, хто теж був у подібній ситуації.

Нагадаємо, що першою про домагання Меладзе заговорила Ані Лорак. А Оля Полякова її одразу після зізнання підтримала.