Оля Полякова растрогала постом о дочке Маше: перевернула мою жизнь

"Моя птичка! Тебе 16! Не могу поверить! Только вчера родилась на свет девочка, которая перевернула мою жизнь, научила меня любить, волноваться, радоваться и быть счастливой по-настоящему! Какая же ты прекрасная, добрая, умная, сильная, веселая, о-о-очень красивая! Будь здорова, мечтай, иди по жизни с улыбкой, гордо поднятой головой и развевающимися волосами (они прекрасны, не смей резать!). Пусть все твои желания и мечты осуществляются, пусть тебя окружают добрые и любящие люди! А я рядом, всегда за тебя, всегда с тобой, ведь я так горда и счастлива быть твоей мамой!" - написала Полякова.

Маша Полякова празднует день рождения 2 марта (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Подписчики Королевы ночи также присоединяются к поздравлениям и отмечают: Маша Полякова очень похожа на звездную маму.