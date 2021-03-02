Оля Полякова зворушила постом про доньку Машу: перевернула моє життя

"Моя пташечко! Тобі 16! Не можу повірити! Тільки вчора народилася на світ дівчинка, яка перевернула моє життя, навчила мене любити, хвилюватися, радіти і бути щасливою по-справжньому! Яка ж ти прекрасна, добра, розумна, сильна, весела, дуже красива! Будь здорова, мрій, йди по життю з посмішкою, гордо піднятою головою і довгим волоссям (воно прекрасне, не смій різати!) Нехай всі твої бажання і мрії здійснюються, нехай тебе оточують добрі і люблячі люди! А я поруч, завжди за тебе, завжди з тобою, бо я така горда і щаслива бути твоєю мамою!" - написала Полякова.

Маша Полякова святкує день народження 2 березня (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Підписники Королеви ночі також приєднуються до привітань і зазначають: Маша Полякова дуже схожа на зіркову маму.