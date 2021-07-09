Опасно для здоровья: врач рассказала неизвестную правду о фруктозе

Миф о том, что фруктоза - полезный сахарозаменитель основан на том, что она не так быстро повышает сахар в крови, как глюкоза. Из этого и сделали вывод о ее безопасности для больных сахарным диабетом.
Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Катерина Григорьева.
Вы и сами видите, что в магазинах на полках для диабетиков представлен широкий ассортимент продуктов с фруктозой - печенье, шоколад, жевательная резинка и др.
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Фруктоза в 2 раза слаще сахара, но всасывается медленно. Человек не ощущает насыщения - и риск переедания возрастает. Отсюда и лишний вес.
Патологические состояния, при которых нужно контролировать употребление фруктозы и не превышать дозы 20-30 гр в день:
Некоторые фрукты вместе с фруктозой содержат и немалое количество глюкозы. Это виноград, папайя, манго. К ним надо быть особенно внимательным пациентам с сахарным диабетом.⠀
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