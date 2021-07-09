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Опасно для здоровья: врач рассказала неизвестную правду о фруктозе

Автор: Татьяна Турчаникова

Миф о том, что фруктоза - полезный сахарозаменитель основан на том, что она не так быстро повышает сахар в крови, как глюкоза. Из этого и сделали вывод о ее безопасности для больных сахарным диабетом.

Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Катерина Григорьева.

Вы и сами видите, что в магазинах на полках для диабетиков представлен широкий ассортимент продуктов с фруктозой - печенье, шоколад, жевательная резинка и др.

Правда о фруктозе

  • То, что фруктоза полезная альтернатива глюкозе - большое заблуждение, опасное для здоровья.
  • Ее бесконтрольное употребление приводит к нарушению углеводного обмена, сахарному диабету, ожирению.
  • Даже тем, кто не страдает диабетом, много фруктозы вредно. Ее избыток поддерживает СИБР, повышенное газообразование.
  • Пациенты и не подозревают, что она часто повышает уровень мочевой кислоты. Принимают антиподагрические препараты и соблюдают диету, но показатели в анализах растут. И только после минимизации фруктозы в рационе видят заметное снижение.

Что съесть, чтобы похудеть: нутрициолог назвала один-единственный продукт

  • Фруктоза в 2 раза слаще сахара, но всасывается медленно. Человек не ощущает насыщения - и риск переедания возрастает. Отсюда и лишний вес.

  • Повышает нагрузку на печень. Никакие другие клетки не способны усвоить фруктозу - и она вся расщепляется в печени без участия инсулина, с образованием триглицеридов и гликогена.
  • Переизбыток триглицеридов приводит к воспалению и развитию инсулинорезистентности.
  • Если гликогена в печени достаточно, то печень синтезирует из фруктозы жир.⠀
  • Дефицит витамина Д и недостаточная физическая активность осложняют действие фруктозы на организм.

Некоторые фрукты вместе с фруктозой содержат и немалое количество глюкозы (фото: pexels.com)

Патологические состояния, при которых нужно контролировать употребление фруктозы и не превышать дозы 20-30 гр в день:

  • инсулинорезистентность,
  • жировой гепатоз,
  • атеросклероз и другие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.⠀

Некоторые фрукты вместе с фруктозой содержат и немалое количество глюкозы. Это виноград, папайя, манго. К ним надо быть особенно внимательным пациентам с сахарным диабетом.⠀

Раньше врач назвала признаки, по которым можно заподозрить у себя паразитов.

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