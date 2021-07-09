Опасно для здоровья: врач рассказала неизвестную правду о фруктозе

Вы и сами видите, что в магазинах на полках для диабетиков представлен широкий ассортимент продуктов с фруктозой - печенье, шоколад, жевательная резинка и др.

Правда о фруктозе

То, что фруктоза полезная альтернатива глюкозе - большое заблуждение, опасное для здоровья.

Ее бесконтрольное употребление приводит к нарушению углеводного обмена, сахарному диабету, ожирению.

Даже тем, кто не страдает диабетом, много фруктозы вредно. Ее избыток поддерживает СИБР, повышенное газообразование.

Пациенты и не подозревают, что она часто повышает уровень мочевой кислоты. Принимают антиподагрические препараты и соблюдают диету, но показатели в анализах растут. И только после минимизации фруктозы в рационе видят заметное снижение.

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Фруктоза в 2 раза слаще сахара, но всасывается медленно. Человек не ощущает насыщения - и риск переедания возрастает. Отсюда и лишний вес.

Повышает нагрузку на печень. Никакие другие клетки не способны усвоить фруктозу - и она вся расщепляется в печени без участия инсулина, с образованием триглицеридов и гликогена.

Переизбыток триглицеридов приводит к воспалению и развитию инсулинорезистентности.

Если гликогена в печени достаточно, то печень синтезирует из фруктозы жир.⠀

Дефицит витамина Д и недостаточная физическая активность осложняют действие фруктозы на организм.

Некоторые фрукты вместе с фруктозой содержат и немалое количество глюкозы (фото: pexels.com)

Патологические состояния, при которых нужно контролировать употребление фруктозы и не превышать дозы 20-30 гр в день:

инсулинорезистентность,

жировой гепатоз,

атеросклероз и другие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.⠀

Некоторые фрукты вместе с фруктозой содержат и немалое количество глюкозы. Это виноград, папайя, манго. К ним надо быть особенно внимательным пациентам с сахарным диабетом.⠀