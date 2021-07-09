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Небезпечно для здоров'я: лікар розповіла невідому правду про фруктозу

Автор: Тетяна Турчанікова

Міф про те, що фруктоза - корисний цукрозамінник заснований на тому, що вона не так швидко підвищує цукор в крові, як глюкоза. З цього і зробили висновок про її безпеку для хворих на цукровий діабет.

Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

Ви і самі бачите, що в магазинах на полицях для діабетиків представлений широкий асортимент продуктів з фруктозою - печиво, шоколад, жувальна гумка та ін.

Правда про фруктозу

  • Те, що фруктоза корисна альтернатива глюкози - велика помилка, небезпечна для здоров'я.
  • Її безконтрольне вживання призводить до порушення вуглеводного обміну, цукрового діабету, ожиріння.
  • Навіть тим, хто не страждає діабетом, багато фруктози не можна. Її надлишок підтримує СІБР, підвищене газоутворення.
  • Пацієнти і не підозрюють, що вона часто підвищує рівень сечової кислоти. Приймають антиподагричні препарати і дотримуються дієти, але показники в аналізах ростуть. І тільки після мінімізації фруктози в раціоні бачать помітне зниження.

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  • Фруктоза в 2 рази солодша за цукор, але всмоктується повільно. Людина не відчуває насичення - і ризик переїдання зростає. Звідси і зайва вага.

  • Підвищує навантаження на печінку. Ніякі інші клітини не здатні засвоїти фруктозу - і вона вся розщеплюється в печінці без участі інсуліну, з утворенням тригліцеридів і глікогену.
  • Надлишок тригліцеридів призводить до запалення і розвитку інсулінорезистентності.
  • Якщо глікогену в печінці досить, то печінка синтезує з фруктози жир.⠀
  • Дефіцит вітаміну Д і недостатня фізична активність ускладнюють дію фруктози на організм.

Деякі фрукти разом з фруктозою містять і чималу кількість глюкози (фото: pexels.com)

Патологічні стани, при яких потрібно контролювати вживання фруктози і не перевищувати дози 20-30 гр в день:

  • інсулінорезистентність,
  • жировий гепатоз,
  • атеросклероз та інші хронічні захворювання серцево-судинної системи.⠀

Деякі фрукти разом з фруктозою містять і чималу кількість глюкози. Це виноград, папайя, манго. До них треба бути особливо уважним пацієнтам з цукровим діабетом.⠀

Раніше лікар назвала ознаки, за якими можна запідозрити у себе паразитів.

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