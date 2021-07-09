Небезпечно для здоров'я: лікар розповіла невідому правду про фруктозу

Міф про те, що фруктоза - корисний цукрозамінник заснований на тому, що вона не так швидко підвищує цукор в крові, як глюкоза. З цього і зробили висновок про її безпеку для хворих на цукровий діабет.
Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.
Ви і самі бачите, що в магазинах на полицях для діабетиків представлений широкий асортимент продуктів з фруктозою - печиво, шоколад, жувальна гумка та ін.
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Фруктоза в 2 рази солодша за цукор, але всмоктується повільно. Людина не відчуває насичення - і ризик переїдання зростає. Звідси і зайва вага.
Патологічні стани, при яких потрібно контролювати вживання фруктози і не перевищувати дози 20-30 гр в день:
Деякі фрукти разом з фруктозою містять і чималу кількість глюкози. Це виноград, папайя, манго. До них треба бути особливо уважним пацієнтам з цукровим діабетом.⠀
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