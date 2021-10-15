Опасные зоны: нутрициолог рассказала, можно ли делать массаж гуаша беременным

В жизни каждой девушки наступает пора, когда этот вопрос становится актуальным. Беременность - особенный и прекрасный период для каждой женщины. В это время организм перестраивается, как внешне, так и внутренне.

Правильный массаж помогает расслабиться, избавиться от накопившегося стресса, положительным образом влияет на состояние кожи, стимулирует лимфодренаж и выведение токсинов, а также может предотвратить набор лишнего веса. Но можно ли делать массаж гуаша при беременности? На этот вопрос в своем Instagram ответила нутрициолог и специалист по гимнастике и натуральному омоложению лица Анна Кугук.

Беременность: что можно, а чего нельзя? (фото: pexels.com) Можно! Но следует проконсультироваться с врачом и ознакомиться с противопоказаниями. Нельзя работать гуаша по: пояснично-крестцовый отделу,

животу,

под коленками и по внутренней стороне бедра,

по шее работаем сверху сниз, не заходя на позвоночник и переднюю часть шеи. Поможет наладить пищеварение: врач назвала самый доступный суперфуд Гуаша можно работать: на ногах, по лимфатическим линиям, на зоне декольте - от центра к периферии, потихоньку двигаться снизу к ключицам, по шее, кроме запрещенных зон, по апоневрозу, на лице, совершая легкие успокаивающие движения. Этот малыш вам пригодится и до беременности, и при, и после нее (фото: pexels.com) Польза от массажа гуаша Массаж гуаша станет вашим верным помощником и любимчиком, чтобы: расслабиться и забыть про стресс,

минимизировать болей в спине и шеи, плечах,

устранить застои,

убрать отеки,

поддержать упругость кожи. Закрепить эффект от массажа можно лимфодренажными техниками тейпирования, например, ноги снизу до колена. Также советую вам попробовать компрессионные техники. Таким способом можно тейпироваться на длинные перелеты - чтобы не мучиться от отеков.