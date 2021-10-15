Опасные зоны: нутрициолог рассказала, можно ли делать массаж гуаша беременным
В жизни каждой девушки наступает пора, когда этот вопрос становится актуальным. Беременность - особенный и прекрасный период для каждой женщины. В это время организм перестраивается, как внешне, так и внутренне.
Правильный массаж помогает расслабиться, избавиться от накопившегося стресса, положительным образом влияет на состояние кожи, стимулирует лимфодренаж и выведение токсинов, а также может предотвратить набор лишнего веса.
Но можно ли делать массаж гуаша при беременности? На этот вопрос в своем Instagram ответила нутрициолог и специалист по гимнастике и натуральному омоложению лица Анна Кугук.
Беременность: что можно, а чего нельзя? (фото: pexels.com)
Можно! Но следует проконсультироваться с врачом и ознакомиться с противопоказаниями.
Нельзя работать гуаша по:
- пояснично-крестцовый отделу,
- животу,
- под коленками и по внутренней стороне бедра,
- по шее работаем сверху сниз, не заходя на позвоночник и переднюю часть шеи.
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Гуаша можно работать:
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на ногах, по лимфатическим линиям,
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на зоне декольте - от центра к периферии, потихоньку двигаться снизу к ключицам,
- по шее, кроме запрещенных зон,
- по апоневрозу,
- на лице, совершая легкие успокаивающие движения.
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Польза от массажа гуаша
Массаж гуаша станет вашим верным помощником и любимчиком, чтобы:
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расслабиться и забыть про стресс,
- минимизировать болей в спине и шеи, плечах,
- устранить застои,
- убрать отеки,
- поддержать упругость кожи.
Закрепить эффект от массажа можно лимфодренажными техниками тейпирования, например, ноги снизу до колена. Также советую вам попробовать компрессионные техники. Таким способом можно тейпироваться на длинные перелеты - чтобы не мучиться от отеков.
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