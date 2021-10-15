Небезпечні зони: нутриціолог розповіла, чи можна робити сасаж гуаша вагітним

У житті кожної дівчини настає пора, коли це питання стає актуальним. Вагітність - особливий і прекрасний період для кожної жінки. В цей час організм перебудовується, як зовні, так і внутрішньо.

Правильний масаж допомагає розслабитися, позбутися від стресу, що накопичився, позитивним чином впливає на стан шкіри, стимулює лімфодренаж і виведення токсинів, а також може запобігти набору зайвої ваги. Але чи можна робити масаж гуаша при вагітності? На це питання в своєму Instagram відповіла нутриціолог і фахівець з гімнастики і натурального омолодження обличчя Анна Кугук.

Вагітність: що можна, а чого не можна? (фото: pexels.com) Можна! Але слід проконсультуватися з лікарем і ознайомитися з протипоказаннями. Не можна працювати гуаша по: попереково-крижового відділу,

живіт,

під колінами і по внутрішній стороні стегна,

по шиї працюємо зверху, не заходячи на хребет і передню частину шиї. Допоможе налагодити травлення: лікар назвала найдоступніший суперфуд Гуаша можна працювати: на ногах, по лімфатичних лініях, на зоні декольте - від центру до периферії, потихеньку рухатися знизу до ключиць, по шиї, крім заборонених зон, за апоневроом, на обличчі, здійснюючи легкі заспокійливі рухи. Цей малюк вам стане в нагоді і до вагітності, і при, і після неї (фото: pexels.com) Користь від масажу гуаша Масаж гуаша стане вашим вірним помічником і улюбленцем, щоб: розслабитися і забути про стрес,

мінімізувати болю в спині і шиї, плечах,

усунути застої,

прибрати набряки,

підтримати пружність шкіри. Закріпити ефект від масажу можна лімфодренажними техніками тейпування, наприклад, ноги знизу до коліна. Також раджу вам спробувати компресійні техніки. Таким способом можна тейпуватися на довгі перельоти - щоб не мучитися від набряків.