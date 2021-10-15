Небезпечні зони: нутриціолог розповіла, чи можна робити сасаж гуаша вагітним
У житті кожної дівчини настає пора, коли це питання стає актуальним. Вагітність - особливий і прекрасний період для кожної жінки. В цей час організм перебудовується, як зовні, так і внутрішньо.
Правильний масаж допомагає розслабитися, позбутися від стресу, що накопичився, позитивним чином впливає на стан шкіри, стимулює лімфодренаж і виведення токсинів, а також може запобігти набору зайвої ваги.
Але чи можна робити масаж гуаша при вагітності? На це питання в своєму Instagram відповіла нутриціолог і фахівець з гімнастики і натурального омолодження обличчя Анна Кугук.
Вагітність: що можна, а чого не можна? (фото: pexels.com)
Можна! Але слід проконсультуватися з лікарем і ознайомитися з протипоказаннями.
Не можна працювати гуаша по:
- попереково-крижового відділу,
- живіт,
- під колінами і по внутрішній стороні стегна,
- по шиї працюємо зверху, не заходячи на хребет і передню частину шиї.
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Гуаша можна працювати:
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на ногах, по лімфатичних лініях,
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на зоні декольте - від центру до периферії, потихеньку рухатися знизу до ключиць,
- по шиї, крім заборонених зон,
- за апоневроом,
- на обличчі, здійснюючи легкі заспокійливі рухи.
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Користь від масажу гуаша
Масаж гуаша стане вашим вірним помічником і улюбленцем, щоб:
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розслабитися і забути про стрес,
- мінімізувати болю в спині і шиї, плечах,
- усунути застої,
- прибрати набряки,
- підтримати пружність шкіри.
Закріпити ефект від масажу можна лімфодренажними техніками тейпування, наприклад, ноги знизу до коліна. Також раджу вам спробувати компресійні техніки. Таким способом можна тейпуватися на довгі перельоти - щоб не мучитися від набряків.
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