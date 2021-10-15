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Небезпечні зони: нутриціолог розповіла, чи можна робити сасаж гуаша вагітним

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П'ятниця 15 жовтня 2021 18:03
Небезпечні зони: нутриціолог розповіла, чи можна робити сасаж гуаша вагітним Нутриціолог Анна Кугук (фото: instagram.com/annakuguk_)
Автор: Тетяна Турчанікова

У житті кожної дівчини настає пора, коли це питання стає актуальним. Вагітність - особливий і прекрасний період для кожної жінки. В цей час організм перебудовується, як зовні, так і внутрішньо.

Правильний масаж допомагає розслабитися, позбутися від стресу, що накопичився, позитивним чином впливає на стан шкіри, стимулює лімфодренаж і виведення токсинів, а також може запобігти набору зайвої ваги.

Але чи можна робити масаж гуаша при вагітності? На це питання в своєму Instagram відповіла нутриціолог і фахівець з гімнастики і натурального омолодження обличчя Анна Кугук.

Небезпечні зони: нутриціолог розповіла, чи можна робити сасаж гуаша вагітнимВагітність: що можна, а чого не можна? (фото: pexels.com)

Можна! Але слід проконсультуватися з лікарем і ознайомитися з протипоказаннями.

Не можна працювати гуаша по:

  • попереково-крижового відділу,
  • живіт,
  • під колінами і по внутрішній стороні стегна,
  • по шиї працюємо зверху, не заходячи на хребет і передню частину шиї.

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Гуаша можна працювати:

  1. на ногах, по лімфатичних лініях,

  2. на зоні декольте - від центру до периферії, потихеньку рухатися знизу до ключиць,

  3. по шиї, крім заборонених зон,
  4. за апоневроом,
  5. на обличчі, здійснюючи легкі заспокійливі рухи.

Небезпечні зони: нутриціолог розповіла, чи можна робити сасаж гуаша вагітнимЦей малюк вам стане в нагоді і до вагітності, і при, і після неї (фото: pexels.com)

Користь від масажу гуаша

Масаж гуаша стане вашим вірним помічником і улюбленцем, щоб:

  • розслабитися і забути про стрес,

  • мінімізувати болю в спині і шиї, плечах,
  • усунути застої,
  • прибрати набряки,
  • підтримати пружність шкіри.

Закріпити ефект від масажу можна лімфодренажними техніками тейпування, наприклад, ноги знизу до коліна. Також раджу вам спробувати компресійні техніки. Таким способом можна тейпуватися на довгі перельоти - щоб не мучитися від набряків.

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