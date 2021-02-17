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Осадчая пожаловалась на мошенников: будьте бдительны

Новина українською → Среда 17 февраля 2021 17:52
Осадчая пожаловалась на мошенников: будьте бдительны Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Роман Мирончук

Катя Осадчая обратилась к своим подписчикам в сети. Дело в том, что имя известной украинской телеведущей используют мошенники, которые проводят "розыгрыши" в Instagram и предлагают пройти по вредоносной ссылке.

Об этом Осадчая рассказала в Instagram-сториз.

Сообщения о выигрышах приходили нескольким подписчикам телеведущей. Поэтому Осадчая призвала пользователей сети быть бдительными. Она также подчеркнула, что вся информация о конкурсах доступна на ее аккаунте.

"Они пишут, что вы стали финалистом конкурса. Никогда не открывайте эти сообщения. Скорее всего, это ссылка на взлом учетной записи. Будьте бдительны", - заявила телеведущая.

Осадчая пожаловалась на мошенников: будьте бдительны

Скриншот с видео

Стоит отметить, что аналогичная ситуация произошла и с украинской певицей Светланой Тарабаровой. Мошенники под ее именем обещают своим жертвам приз до 80 тысяч гривен на банковскую карту или другие призы. При этом она никакого отношения к этому не имеет и розыгрыши не проводит.

Напомним, украинская звезда Злата Огневич обратилась к поклонникам и рассказала, что мошенники, воспользовавшись ее именем, "развели" известный бренд на деньги.

Неизвестный человек год назад взял от ее имени у известного бренда предоплату в размере 5 тысяч долларов. За эти деньги Злата должна была оказать рекламные услуги. Но певица к этому никакого отношения не имеет.

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