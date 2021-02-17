Осадчая пожаловалась на мошенников: будьте бдительны

Катя Осадчая обратилась к своим подписчикам в сети. Дело в том, что имя известной украинской телеведущей используют мошенники, которые проводят "розыгрыши" в Instagram и предлагают пройти по вредоносной ссылке.

Об этом Осадчая рассказала в Instagram-сториз.

Сообщения о выигрышах приходили нескольким подписчикам телеведущей. Поэтому Осадчая призвала пользователей сети быть бдительными. Она также подчеркнула, что вся информация о конкурсах доступна на ее аккаунте. "Они пишут, что вы стали финалистом конкурса. Никогда не открывайте эти сообщения. Скорее всего, это ссылка на взлом учетной записи. Будьте бдительны", - заявила телеведущая. Скриншот с видео