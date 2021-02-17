Осадча поскаржилася на шахраїв: будьте пильні

Катя Осадча звернулася до своїх фоловерів мережі. Річ у тім, що ім'я відомої української телеведучої використовують шахраї, які проводять "розіграші" в Instagram і пропонують пройти шкідливим посиланням.

Про це Осадча розповіла в Instagram-сторіз.

Повідомлення про виграші приходили кільком фоловерам телеведучої. Тому Осадча закликала користувачів мережі бути пильними. Вона також підкреслила, що вся інформація про конкурси доступна на її акаунті. "Вони пишуть, що ви стали фіналістом конкурсу. Ніколи не відкривайте ці повідомлення. Швидше за все, це посилання на злом облікового запису. Будьте пильні", - заявила телеведуча. Скріншот з відео