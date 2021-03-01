Нет ощущения потери: Кароль сделала откровенное признание о больших переменах в жизни

Певица рассказала, что ездила в Африку вместе со своим сыном Веней. Они сдали тесты на коронавирус и отправились в путешествие. При этом артистка призналась, что за месяц до поездки она стала веганом.

Тина Кароль (фото: пресс-служба певицы)

"За месяц до поездки в Намибию я стала веганом. В один день я проснулась и почувствовала – все. А когда мы приехали в Намибию, то поняла, что я одна из них: люди, как и звери равноправные дети природы. Я не могу больше есть мясо. Я думаю, ушли какие-то психологические барьеры или запреты, ведь коронавирус - болезнь, которая очень сильно влияет на психику и вообще меняет человека. Возможно, переболев, я ощутила какие-то новые потребности", - заявила Кароль

Тина Кароль (фото: пресс-служба певицы)

Тина призналась, что она научилась мыслить более масштабно, быть мобильнее. Кроме того, она стала более счастливой, и у нее появилась другая структура мышления.

"Во мне нет ощущения потери. Я не хочу больше мыслить о потере, как о невозвратной точке", - добавила Тина.

Тина Кароль (фото: пресс-служба певицы)

"Я стала более самостоятельной. Я очень много печалилась... Я попробовала проанализировать, спрашивала себя, какой результат у этой печали, что дальше? Ведь я человек действий, у меня есть для кого жить, мне нужно жить хотя бы потому, что жизнь - это благодарность и реально подарок небес", - добавила певица.

Тина Кароль (фото: пресс-служба певицы)

Она также призвала украинцев жить сегодня, строить большие планы и идти к ним, не просто верить в надежду, а действовать, и тогда обязательно все получится.

Тина Кароль (фото: пресс-служба певицы)