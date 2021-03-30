Оскар 2021: стало известно, кто получит самую престижную кинонаграду

Кто может победить в категории "Лучший фильм"

"Земля кочевников" "Суд над чикагской семеркой" "Девушка, подающая надежды" "Минари" "Манк" "Иуда и черный мессия" "Звук металла" "Отец"

Таким образом, больше всего шансов на победу дают картине "Земля кочевников". Это американский драматический фильм 2020 года, режиссером, сценаристом и монтажером которого стала Хлоя Чжао. Роль главной героини, которая уезжает из дома, чтобы путешествовать по Западу США, исполнила Фрэнсис Макдорманд.

Трейлер к фильму "Земля кочевников"

Главные претенденты на победу в категории "Лучший режиссер"

Мужскую режиссерскую компанию в этом году разбавили две женщины, что редкость для киноакадемии. По мнению экспертов, главными претендентами на оскароносное звание станут упомянутая выше Хлоя Чжао за режиссуру фильма "Земля кочевников", второй претендент - легендарный Дэвид Финчер за картину "Манк", посвященную голливудскому сценаристу.

Хлоя Чжао, "Земля кочевников" Дэвид Финчер, "Манк" Ли Исаак Чан, "Минари" Эмералд Феннелл, "Девушка, подающая надежды" Томас Винтерберг, "Еще по одной"

Трейлер к фильму "Манк"

Кто может стать лучшим актером на "Оскаре" 2021

Чедвик Боузман, который скончался в 2020 году от осложнений, вызванных раком, попал в список претендентов на "Оскар" посмертно и оказался в фаворитах сезона. Если награда достанется этому актеру, то он станет третьим лауреатом, получившим статуэтку посмертно.

Чедвик Боузман (фото: Getty Images)

Чедвик Боузман, "Ма Рейни: Мать блюза" Энтони Хопкинс, "Отец" Риз Ахмед, "Звук металла" Стивен Ян, "Минари" Гэри Олдмен, "Манк"

Трейлер к фильму "Ма Рейни: Мать блюза"

Претенденты на "Лучшую актрису"

Тут высоки шансы у Кэри Маллиган, для которой этот "Оскар" может стать первым. Но не стоит забывать о любимице киноакадемиков Фрэнсис Макдорманд - у нее уже есть две статуэтки.

Кэри Маллиган (фото: Getty Images)

Кэри Маллиган, "Девушка, подающая надежды" Андра Дей, "СШ против Билли Холидей" Фрэнсис Макдорманд, "Земля кочевников" Виола Дэвис, "Ма Рейни: Мать блюза" Ванесса Кирби, "Фрагменты женщины"

Трейлер к фильму "Девушка, подающая надежды"