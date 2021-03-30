Оскар 2021: стало відомо, хто отримає найпрестижнішу кінонагороду

Премія "Оскар" 2021 буде вручена в США вже 25 квітня в Лос-Анджелесі. У Києві, як зазвичай, урочисту 93-ю церемонію можна буде побачити в ніч з неділі на понеділок.
Тим часом букмекери пропонують робити ставки на переможців кінопремії. Читайте нижче прогнози по головним номінаціям: "Найкращий фільм", "Найкращий режисер", "Найкращий актор", "Найкраща актриса".
Таким чином, найбільше шансів на перемогу дають картині "Земля кочівників". Це американський драматичний фільм 2020 року, режисером, сценаристом і монтажером якого стала Хлоя Чжао. Роль головної героїні, яка їде з дому, щоб подорожувати по Заходу США, виконала Френсіс Макдорманд.
Трейлер до фільму "Земля кочівників"
Чоловічу режисерську компанію в цьому році розбавили дві жінки, що рідкість для кіноакадемії. На думку експертів, головними претендентами на оскароносне звання стануть згадана вище Хлоя Чжао за режисуру фільму "Земля кочівників", другий претендент - легендарний Девід Фінчер за картину "Манк", присвячену голлівудському сценаристу.
Трейлер до фільму "Манк"
Чедвік Боузман, який помер у 2020 році від ускладнень, викликаних раком, потрапив в список претендентів на "Оскар" посмертно і опинився в фаворитах сезону. Якщо нагорода дістанеться цьому актору, то він стане третім лауреатом, що отримав статуетку посмертно.
Чедвік Боузман (фото: Getty Images)
Трейлер до фільму "Ма Рейні: Мати блюзу"
Тут високі шанси у Кері Малліган, для якої цей "Оскар" може стати першим. Але не варто забувати про улюбленицю кіноакадеміків Френсіс Макдорманд - у неї вже є дві статуетки.
Кері Малліган (фото: Getty Images)
Трейлер до фільму "Дівчина, що подає надії"
Нагадаємо, що вручення головної кінопремії перенесли на 25 квітня 2021 року. Пряму трансляцію вручення "Оскара" можна буде побачити на каналі "Україна".
Зазначимо, що український фільм Валентина Васяновича "Атлантида", на жаль, не потрапив у шорт-лист "Оскара".
Також нещодавно з'явився повний список всіх номінантів на премію "Оскар".