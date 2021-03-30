Оскар 2021: стало відомо, хто отримає найпрестижнішу кінонагороду

Хто може перемогти в категорії "Найкращий фільм"

"Земля кочівників" "Суд над чиказької сімкою" "Дівчина, що подає надії" "Мінарі" "Манк" "Юда і чорний месія" "Звук металу" "Батько"

Таким чином, найбільше шансів на перемогу дають картині "Земля кочівників". Це американський драматичний фільм 2020 року, режисером, сценаристом і монтажером якого стала Хлоя Чжао. Роль головної героїні, яка їде з дому, щоб подорожувати по Заходу США, виконала Френсіс Макдорманд.

Трейлер до фільму "Земля кочівників"

Головні претенденти на перемогу в категорії "Найкращий режисер"

Чоловічу режисерську компанію в цьому році розбавили дві жінки, що рідкість для кіноакадемії. На думку експертів, головними претендентами на оскароносне звання стануть згадана вище Хлоя Чжао за режисуру фільму "Земля кочівників", другий претендент - легендарний Девід Фінчер за картину "Манк", присвячену голлівудському сценаристу.

Хлоя Чжао, "Земля кочівників" Девід Фінчер, "Манк" Чи Ісаак Чан, "Мінарі" Емералд Феннелл, "Дівчина, що подає надії" Томас Вінтерберг, "Ще по одній"

Трейлер до фільму "Манк"

Хто може стати найкращим актором на "Оскарі" 2021

Чедвік Боузман, який помер у 2020 році від ускладнень, викликаних раком, потрапив в список претендентів на "Оскар" посмертно і опинився в фаворитах сезону. Якщо нагорода дістанеться цьому актору, то він стане третім лауреатом, що отримав статуетку посмертно.

Чедвік Боузман (фото: Getty Images)

Чедвік Боузман, "Ма Рейні: Мати блюзу" Ентоні Хопкінс, "Батько" Різ Ахмед, "Звук металу" Стівен Ян, "Мінарі" Гері Олдмен, "Манк"

Трейлер до фільму "Ма Рейні: Мати блюзу"

Претенденти на "Найкращу актрису"

Тут високі шанси у Кері Малліган, для якої цей "Оскар" може стати першим. Але не варто забувати про улюбленицю кіноакадеміків Френсіс Макдорманд - у неї вже є дві статуетки.

Кері Малліган (фото: Getty Images)

Кері Малліган, "Дівчина, що подає надії" Андра Дей, "СШ проти Біллі Холідей" Френсіс Макдорманд, "Земля кочівників" Віола Девіс, "Ма Рейні: Мати блюзу" Ванесса Кірбі, "Фрагменти жінки"

Трейлер до фільму "Дівчина, що подає надії"