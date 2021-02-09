Остапчук похвастался красивой женой и роскошью на Мальдивах

Владимир Остапчук, как и многие звезды шоубизнеса, решил уехать из холодной Украины и провести свой отпуск в теплых местах. Для своего отдыха с женой он выбрал Мальдивы.

Популярный украинский телеведущий и шоумен похвастался красивой женой и шикарными апартаментами на Мальдивах в Instagram-сториз .

Также он показал душ с роскошным видом на Индийский океан и пошутил, что после этого видео поклонники могут отписываться от него.

Остапчук рассказал, что они хотели взять дрон, чтобы поснимать местность, но на острове это запрещено, поскольку там открытые ванны и душевые.

Ранее Остапчук пожаловался на то, что кто-то повредил ему дорогой автомобиль, который он подарил своей тогда еще невесте Кристине Горняк. Он также показал видео, на котором сотрудник страховой компании измеряет вмятину на двери черного внедорожника Range Rover.

Стоимость автомобиля составляет 1,4 миллиона гривен. Телеведущий признался, что его вторая половинка уже давно мечтала о такой машине. Остапчук подчеркнул, что по возможности всегда старается выполнять желания своей любимой.

Напомним, Владимир и Кристина поженились 15 октября 2020 года, отпраздновав событие пышной свадьбой. Она стала второй женой телеведущего и взяла его фамилию.