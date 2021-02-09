RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Остапчук похвалився красивою дружиною і розкішшю на Мальдівах

Автор: Роман Мирончук

Володимир Остапчук, як і багато зірок шоу-бізнесу, вирішив виїхати з холодною України і провести свою відпустку в теплих місцях. Для свого відпочинку з дружиною він вибрав Мальдіви.

Популярний український телеведучий і шоумен похвалився красивою дружиною і шикарними апартаментами на Мальдівах у Instagram-сторіз.

Популярні новини
На ці знаки Зодіаку в лютому звалиться несподіване багатство: везунчиків всього чотири! 03 лютого 2021
Мітлою виженете удачу та достаток: головні заборони і традиції на 8 лютого 08 лютого 2021
Свято 5 лютого: що заборонено робити у Агафіїв день, головні прикмети 05 лютого 2021
Ніякої інтелігентності: російський бізнесмен "наїхав" на Потапа і Настю Каменських 08 лютого 2021
Ці знаки Зодіаку накриє фантастичним везінням у лютому: не упустіть свій шанс! 06 лютого 2021
Екс-суддя Х-Фактора здивував квартирою, де живе з мамою: "румунська стінка" і пожухлі штори 03 лютого 2021
Китайський Новий рік вже на порозі: коли зустрічаємо і як правильно відсвяткувати 07 лютого 2021
Ці чотири щасливчика серед знаків Зодіаку зустрінуть справжнє кохання в лютому 05 лютого 2021
Синоптики назвали дату потепління в Україні 08 лютого 2021
Коли в Україні встановиться весняна погода: синоптики оновили прогноз 05 лютого 2021

Остапчук розповів, що вони хотіли взяти дрон, щоб познімати місцевість, але на острові це заборонено, оскільки там відкриті ванни і душові.

Також він показав душ з розкішним видом на Індійський океан і пожартував, що після цього відео шанувальники можуть відписуватися від нього.

Володимир Остапчук показав гарну дружину і апартаменти на Мальдівах (відео: YouTube)

Раніше Остапчук поскаржився на те, що хтось пошкодив йому дорогий автомобіль, який він подарував своїй тоді ще нареченій Христині Горняк. Він також показав відео, на якому працівник страхової компанії вимірює вм'ятину на двері чорного позашляховика Range Rover.

Вартість автомобіля становить 1,4 мільйона гривень. Телеведучий зізнався, що його друга половинка вже давно мріяла про таку машину. Остапчук наголосив, що по можливості завжди намагається виконувати бажання своєї коханої.

Нагадаємо, Володимир і Христина одружилися 15 жовтня 2020 року, відсвяткувавши подія пишним весіллям. Вона стала другою дружиною телеведучого і взяла його прізвище.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України МальдивыВолодимир Остапчук
Читайте також
Відомий український актор розповів правду про відпочинок на Мальдівах: ідеальне місце?
Володимир Остапчук з дружиною мотнули в "український Куршавель": було всього три дні
Прогноз погоди