Остапчук похвалився красивою дружиною і розкішшю на Мальдівах

Володимир Остапчук, як і багато зірок шоу-бізнесу, вирішив виїхати з холодною України і провести свою відпустку в теплих місцях. Для свого відпочинку з дружиною він вибрав Мальдіви.
Популярний український телеведучий і шоумен похвалився красивою дружиною і шикарними апартаментами на Мальдівах у Instagram-сторіз.
Остапчук розповів, що вони хотіли взяти дрон, щоб познімати місцевість, але на острові це заборонено, оскільки там відкриті ванни і душові.
Також він показав душ з розкішним видом на Індійський океан і пожартував, що після цього відео шанувальники можуть відписуватися від нього.
Володимир Остапчук показав гарну дружину і апартаменти на Мальдівах (відео: YouTube)
Раніше Остапчук поскаржився на те, що хтось пошкодив йому дорогий автомобіль, який він подарував своїй тоді ще нареченій Христині Горняк. Він також показав відео, на якому працівник страхової компанії вимірює вм'ятину на двері чорного позашляховика Range Rover.
Вартість автомобіля становить 1,4 мільйона гривень. Телеведучий зізнався, що його друга половинка вже давно мріяла про таку машину. Остапчук наголосив, що по можливості завжди намагається виконувати бажання своєї коханої.
Нагадаємо, Володимир і Христина одружилися 15 жовтня 2020 року, відсвяткувавши подія пишним весіллям. Вона стала другою дружиною телеведучого і взяла його прізвище.