Остапчук похвалився красивою дружиною і розкішшю на Мальдівах

Остапчук розповів, що вони хотіли взяти дрон, щоб познімати місцевість, але на острові це заборонено, оскільки там відкриті ванни і душові.

Також він показав душ з розкішним видом на Індійський океан і пожартував, що після цього відео шанувальники можуть відписуватися від нього.

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