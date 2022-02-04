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Набряки та безсоння: як легко визначити, чого не вистачає організму - дієтолог

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П'ятниця 04 лютого 2022 08:09
Набряки та безсоння: як легко визначити, чого не вистачає організму - дієтолог Якщо організму чогось не вистачає, це відразу ж позначається на зовнішності (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Набряки і безсоння можуть говорити про нестачу... білка. "Який ще білок, навіщо він мені, я що - спортсмен?", - подумає хтось і стане налягати на овочі та зелень, щоб залишатися здоровим і енергійним.

Але протеїни потрібні не тільки спортсменам і людям з високою фізичною активністю, розповіла в своєму блозі про здорове харчування Анна Гоголева.

Білок забезпечує здоров'ям абсолютно різні системи організму і бере участь у багатьох процесах:

  • у будівництві клітин, необхідних для формування м'язом і тканин тіла,
  • необхідний для підтримки гарного настрою і емоційного стану, бо бере участь в синтезі нейромедіатора серотоніну,
  • необхідний для формування колагену і підтримки тонусу шкіри,
  • відповідає за регенерацію тканин, сприяє швидкому загоєнню ран,
  • беруть участь у водно-сольовому обміні, життєво необхідний для краси нігтів, волосся і захисту від набряків.

Набряки та безсоння: як легко визначити, чого не вистачає організму - дієтолог

Як визначити, що не вистачає протеїну (фото: pexels.com)

Як визначити, що білка явно не вистачає

Можна звіритися за симптомами, які перерахувала дієтолог, і поспостерігати за собою: якщо побачите більше 3, то цілком можливо, що дефіцит білка все ж є.⠀

  1. Занепад настрою, безсоння.
  2. Або, навпаки, сонний стан, дратівливість.
  3. Різка втрата колагенах, тьмяна шкіра, зморшки і сухість.
  4. Довге загоєння ран і порізів.
  5. Поява набряків, слабкості м'язів, швидка стомлюваність, м'язи болять навіть при невеликій прогулянці.
  6. Відсутність енергії і постійне відчуття голоду.

Норма протеїну для людини в день

Нам необхідно приблизно 1,3 грама білка на кожен кілограм ваги! За статистикою вживання продуктів, щодня раціон людини складають: майже 80-85 % швидкі вуглеводи і крупи, близько 70% – вживають м'яса і тільки 40-45% їдять рибу і корисні рослинні протеїни.

Пам'ятайте, на відміну від жирів і вуглеводів, протеїни в організмі не накопичуються. Тому важливо стежити за своїм раціоном і відмовлятися від нераціональних дієт і незбалансованого харчування.

Раніше нутриціолог розповіла, якого мінералу, якщо енергія на нулі.

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