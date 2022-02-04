Набряки та безсоння: як легко визначити, чого не вистачає організму - дієтолог
Набряки і безсоння можуть говорити про нестачу... білка. "Який ще білок, навіщо він мені, я що - спортсмен?", - подумає хтось і стане налягати на овочі та зелень, щоб залишатися здоровим і енергійним.
Але протеїни потрібні не тільки спортсменам і людям з високою фізичною активністю, розповіла в своєму блозі про здорове харчування Анна Гоголева.
Білок забезпечує здоров'ям абсолютно різні системи організму і бере участь у багатьох процесах:
- у будівництві клітин, необхідних для формування м'язом і тканин тіла,
- необхідний для підтримки гарного настрою і емоційного стану, бо бере участь в синтезі нейромедіатора серотоніну,
- необхідний для формування колагену і підтримки тонусу шкіри,
- відповідає за регенерацію тканин, сприяє швидкому загоєнню ран,
- беруть участь у водно-сольовому обміні, життєво необхідний для краси нігтів, волосся і захисту від набряків.
Як визначити, що не вистачає протеїну (фото: pexels.com)
Як визначити, що білка явно не вистачає
Можна звіритися за симптомами, які перерахувала дієтолог, і поспостерігати за собою: якщо побачите більше 3, то цілком можливо, що дефіцит білка все ж є.⠀
- Занепад настрою, безсоння.
- Або, навпаки, сонний стан, дратівливість.
- Різка втрата колагенах, тьмяна шкіра, зморшки і сухість.
- Довге загоєння ран і порізів.
- Поява набряків, слабкості м'язів, швидка стомлюваність, м'язи болять навіть при невеликій прогулянці.
- Відсутність енергії і постійне відчуття голоду.
Норма протеїну для людини в день
Нам необхідно приблизно 1,3 грама білка на кожен кілограм ваги! За статистикою вживання продуктів, щодня раціон людини складають: майже 80-85 % швидкі вуглеводи і крупи, близько 70% – вживають м'яса і тільки 40-45% їдять рибу і корисні рослинні протеїни.
Пам'ятайте, на відміну від жирів і вуглеводів, протеїни в організмі не накопичуються. Тому важливо стежити за своїм раціоном і відмовлятися від нераціональних дієт і незбалансованого харчування.
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