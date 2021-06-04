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Секрет идеальной фигуры: диетолог рассказала, почему от жиров не толстеют

Новина українською →
Пятница 04 июня 2021 10:07
Секрет идеальной фигуры: диетолог рассказала, почему от жиров не толстеют Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)
Автор: Татьяна Турчаникова

Лето на улице - и хочется появиться на пляже в своей идеальной форме. Многие стали отказываться от жиров, потому что они, якобы, вредят фигуре.

Но вероятность поправиться от жиров в разы меньше, чем от углеводистой пищи.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог и диетолог Катерина Йенсен.

Давайте сравним жиры с углеводами. А для примера возьмем булку (любую, даже полезную - цельнозерновую) и орешки.

  • Калории из булки усвоятся очень быстро, а телу почти не придется трудиться, чтобы добыть их.
  • А вот чтобы добыть калории из орехов, организму поидется затратить приличное количество энергии.

Если в орехах, например, 500 килокалорий, а на их расщепление нам надо 200, то калорийность уже снижается аж до 300. Улавливаете, куда я клоню? Именно. Калории калориям рознь.

Секрет идеальной фигуры: диетолог рассказала, почему от жиров не толстеют

Калории в орехах и калории в жирах - разные (фото: pexels.com)

Усвоение калорий:

  • Булка, будьте уверены, полностью расщепится и пойдет на покрытие энергетических затрат.
  • Минимум 10% орехов выйдет из вас вместе со всем остальным. А то и большее количество - это уже зависит от вашего пищеварения и качества его работы.

Поэтому если вы съели 30 грамм орехов, то усвоются из них максимум 23 грамма. Итого, калорийность рациона из орехов в понимании "съел - сжег" стремительно снижается.

Куда идут калории из углеводов:

  • Поступают в клетки в виде глюкозы.
  • Откладываются в виде жира. Все!

На что идут калории из жиров:

  • Построение клеток.
  • Производство гормонов.
  • Производство холестерина (а он нам жизненно необходим!).
  • Другие важные функции.
  • А уже потом все, что останется от поступивших жиров, пойдет на обеспечение энергии.

Жиры в принципе усваиваются дольше и сложнее. Для их расщепления необходимо множество пищеварительных ферментов и времени. А если у вас не хватает ферментов или понижена кислотность желудка, то усвоить их полностью вам будет еще сложнее.⠀

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Да, конечно, если у вас будет перебор чего угодно, хоть жиров, хоть углеводов, хоть белка, все это неизменно отложится в виде жировых запасов. Но, как видно из примера, вероятность поправиться от жиров в разы меньше, чем от углеводистой пищи.

Напомним, нутрициолог дала список продуктов от герпеса.

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