Оверсайз, принты и ретро: стильные приемы от фешн-блогеров, которые стоит перенять

Многие хотят выглядеть стильно, но не знают, какие детали добавить в образ, чтобы он выглядел целостным и уместным.

Футболки с надписями

Надписи и цифры помогут сделать образ разнообразным и ярким. Это просто - но вы сразу заметите разницу в луке.

Рубашка-оверсайз

Огромную рубашку можно носить просто так - как платье, а вот вместе с другими вещами она придаст образу актуальности.

Винтажные и ретро- элементы

Такие детали придают всему образу стильный акцент - и вы точно будете выделяться среди всех остальных.

Бейсболка

Ее в этом сезоне будут носить не только со спортивным костюмом, а со всем вообще - берем на вооружение!

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Носки

Еще один элемент одежды, который можно в этом сезоне носить со всем, чем угодно.

Короткие топы

Топовые блогеры и инфлюенсеры уже давно полюбили кроп-топы, а если вы еще не успели перенять этот тренд, то обязательно попробуйте, вы заметите, как образ сразу же станет более актуальным.

Попробуйте перенять какой-то из этих элементов - и образ изменится в лучшую сторону (instagram.com/vami.ideas)