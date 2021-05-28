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Оверсайз, принты и ретро: стильные приемы от фешн-блогеров, которые стоит перенять

Новина українською →
Пятница 28 мая 2021 09:09
Оверсайз, принты и ретро: стильные приемы от фешн-блогеров, которые стоит перенять Фешн-блогер Леони Ханне (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Татьяна Турчаникова

Многие хотят выглядеть стильно, но не знают, какие детали добавить в образ, чтобы он выглядел целостным и уместным.

Стилист Вами Айдиас в своем Instagram рассказала, какими приемами пользуются трендовые фешн-блогеры.

Простые приемы от блогеров, которые легко перенять:

  • Футболки с надписями

Надписи и цифры помогут сделать образ разнообразным и ярким. Это просто - но вы сразу заметите разницу в луке.

Оверсайз, принты и ретро: стильные приемы от фешн-блогеров, которые стоит перенять

  • Рубашка-оверсайз

Огромную рубашку можно носить просто так - как платье, а вот вместе с другими вещами она придаст образу актуальности.

Оверсайз, принты и ретро: стильные приемы от фешн-блогеров, которые стоит перенять

  • Винтажные и ретро- элементы

Такие детали придают всему образу стильный акцент - и вы точно будете выделяться среди всех остальных.

Оверсайз, принты и ретро: стильные приемы от фешн-блогеров, которые стоит перенять

  • Бейсболка

Ее в этом сезоне будут носить не только со спортивным костюмом, а со всем вообще - берем на вооружение!

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Оверсайз, принты и ретро: стильные приемы от фешн-блогеров, которые стоит перенять

  • Носки

Еще один элемент одежды, который можно в этом сезоне носить со всем, чем угодно.

Оверсайз, принты и ретро: стильные приемы от фешн-блогеров, которые стоит перенять

  • Короткие топы

Топовые блогеры и инфлюенсеры уже давно полюбили кроп-топы, а если вы еще не успели перенять этот тренд, то обязательно попробуйте, вы заметите, как образ сразу же станет более актуальным.

Оверсайз, принты и ретро: стильные приемы от фешн-блогеров, которые стоит перенять

Попробуйте перенять какой-то из этих элементов - и образ изменится в лучшую сторону (instagram.com/vami.ideas)

Напомним, стилист показала, какие джинсы уже абсолютно не в тренде.

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