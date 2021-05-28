Оверсайз, принти і ретро: стильні прийоми від фешн-блогерів, які варто перейняти

Багато хто хоче виглядати стильно, але не всі знають, які деталі додати в образ, щоб він виглядав цілісним і доречним.

Футболки з написами

Написи і цифри допоможуть зробити образ різноманітним і яскравим. Це просто, але ви відразу помітите різницю в образі.

Сорочка-оверсайз

Величезну сорочку можна носити просто так - як плаття, а ось разом з іншими речами вона додасть образу актуальності.

Вінтажні і ретро - елементи

Такі деталі надають всьому образу стильний акцент - і ви точно будете виділятися серед всіх інших.

Бейсболка

Її в цьому сезоні будуть носити не тільки зі спортивним костюмом, а з усім взагалі, беремо на озброєння!

Хустка у волоссі: стиліст показала, як носити головний аксесуар літа 2021

Шкарпетки

Ще один елемент одягу, який можна в цьому сезоні носити з усім, чим завгодно.

Короткі топи

Топові блогери та інфлюєнсери вже давно полюбили кроп-топи, а якщо ви ще не встигли перейняти цей тренд, то обов'язково спробуйте, ви помітите, як образ відразу ж стане більш актуальним.

Спробуйте перейняти якийсь із цих елементів - і образ зміниться в кращу сторону (instagram.com/vami.ideas)