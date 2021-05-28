Оверсайз, принти і ретро: стильні прийоми від фешн-блогерів, які варто перейняти
Багато хто хоче виглядати стильно, але не всі знають, які деталі додати в образ, щоб він виглядав цілісним і доречним.
Стиліст Вами Айдіас в своєму Instagram розповіла, якими прийомами користуються трендові фешн-блогери.
Прості прийоми від блогерів, які легко перейняти:
- Футболки з написами
Написи і цифри допоможуть зробити образ різноманітним і яскравим. Це просто, але ви відразу помітите різницю в образі.
- Сорочка-оверсайз
Величезну сорочку можна носити просто так - як плаття, а ось разом з іншими речами вона додасть образу актуальності.
- Вінтажні і ретро - елементи
Такі деталі надають всьому образу стильний акцент - і ви точно будете виділятися серед всіх інших.
- Бейсболка
Її в цьому сезоні будуть носити не тільки зі спортивним костюмом, а з усім взагалі, беремо на озброєння!
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- Шкарпетки
Ще один елемент одягу, який можна в цьому сезоні носити з усім, чим завгодно.
- Короткі топи
Топові блогери та інфлюєнсери вже давно полюбили кроп-топи, а якщо ви ще не встигли перейняти цей тренд, то обов'язково спробуйте, ви помітите, як образ відразу ж стане більш актуальним.
Спробуйте перейняти якийсь із цих елементів - і образ зміниться в кращу сторону (instagram.com/vami.ideas)