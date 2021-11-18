Как овладеть теннисом с нуля? Советы от Porsche и Федерации тенниса Украины

Немногие виды спорта способствуют развитию почти всех мышц нашего тела – собственно, только это уже считается мотивацией, чтобы окунуться в мир тенниса. Но его специфика шире, ведь во время игры задействованы также мозг и нервная система.

Занятия теннисом улучшают координацию движений и баланс, развивают реакцию и пространственное мышление. Игроки по теннису умеют принимать молниеносные решения и брать на себя ответственность, потому что их этому учит спорт. Он воспитывает лидерские качества, а еще тренирует концентрацию внимания, отвлекает от будничных вопросов и помогает эмоционально восстановиться после стрессов.

Компания Porsche уже много лет поддерживает развитие тенниса, более 30 лет организуя серию турниров для клиентов. Например, является спонсором Porsche Tennis Grand Prix с 1978 года, а с 2002 года выступает его организатором. Также является титульным партнером "Porsche Race to Shenzhen" — официального квалификационного рейтинга Финала турнира WTA Shiseido.

Недавно бренд и фотограф Радка Ляйтмериц представили фотопроект "Богини корта", посвященный женскому теннису, страсти и результату. Легендарные теннисистки Мартина Навратилова и Петра Квитова, а также амбассадорки Porsche Анджелик Кербер и Юлия Гергес приняли участие в проекте. Фотографии впервые показали на турнире WTA, который проводился при поддержке Porsche в румынском городе Клуж.

Фотопроект Porsche "Court Supremes" (фото: пресс-служба)

Как найти теннисный клуб и корт?

География теннисных клубов в Украине очень широка, поэтому найти базу для тренировок или игры можно легко в любом городе. Сориентироваться в этом многообразии поможет Федерация тенниса Украины, которая проводит сертификацию клубов и разделяет их на категории. В первую очередь стоит обращать внимание на высшую категорию "премиум" с такими клубами:

"5 элемент" (Киев, ул. Электриков, 29-а)

"Арена МТА" (Киев, пр-т Воздухофлотский, 63)

"Аркадия Плаза" (Одесса, ул. Посмитного, 1)

Human Tennis Club (Днепр, ул. Пилипа Орлика, 20-а)

Superior Golf & Spa Resort (Харьков, ул. Курчатова, 1-А)

Полный список клубов можно найти на официальном сайте ФТУ.

Покрытие кортов, на которых занимаются теннисом, бывает разным.

В Украине традиционно наиболее распространены грунтовые площадки: именно там лучше начинать знакомиться с игрой, ведь грунт самый безопасный с точки зрения предотвращения травм.

Для новичков и детей правильным выбором станет также искусственная трава, потому что натуральная официально существует только в харьковском Superior Golf & Spa Resort. Есть довольно много хардовых кортов – наиболее распространенных в мире – и, в отличие от грунта и искусственной травы, они жестче, поэтому и дают большую нагрузку на суставы. Хотя все не настолько критично, чтобы их избегать. К тому же жесткость зависит от технологии, которую использовали при строительстве арен. В Украине уже начали появляться максимально мягкие, как для харда, корты.

Начинать заниматься теннисом лучше под присмотром опытного эксперта. Это обезопасит новичков от неприятных травм и на первом этапе знакомства с теннисом, и в дальнейшем. Ведь хороший тренер поставит правильную технику выполнения ударов, которая будет препятствовать возможным повреждениям. Профессиональный инструктор поможет подобрать самую лучшую ракетку именно для вас, а еще такие занятия дадут более быстрый прогресс.

Все большие теннисные клубы охотно предложат своих тренеров, Если же желаете выбрать тренера самостоятельно – лучше посмотреть перечень всех украинских тренеров с официальной сертификацией.

Ракетка и кроссовки – как выбрать новичку

Начинающие теннисисты часто задают вопросы, связанные с экипировкой – в чем и чем лучше играть? Главные элементы оборудования – это, конечно, ракетка и обувь.

Ведущие производители ракеток – Wilson, Babolat, Head, Yonex – имеют настолько развитый модельный ряд, что могут удовлетворить любые требования. А вот насчет конкретной модели лучше посоветоваться с тренером. В Украине почти у всех официальных поставщиков ракеток можно взять ту или иную модель для тестирования и после этого определиться, что именно покупать.

Что касается обуви, здесь важно следующее: теннисные кроссовки изготавливаются для разных видов покрытия. Если собираетесь играть на грунте – выбирайте именно "обувь для грунта", а не для "харда" или искусственной травы, например. Разница между кроссовками будет существенной, хотя существуют и универсальные: в начале можно использовать и такие, однако лучше приобрести специализированную обувь. Также стоит тщательно отнестись к выбору носков, чтобы не знать проблем с натиранием ног.

Одежду выбирайте на свой вкус – Nike, Adidas, или украинская Paka. Главное, чтобы были использованы современные материалы, которые позволят комфортнее чувствовать себя на корте при любых погодных условиях. Хорошим выбором станут и вещи из коллекции Porsche Driver's Selection среди необходимых для тенниса вещей можно найти рубашки поло на разный вкус (для непревзойденных фото на корте), козырьки и кепки, чтобы не раздражало солнце, жилеты и кофты для прохладной погоды.

Теннис – это не только фантастически интересный и полезный для здоровья вид спорта. Это настоящий образ жизни со своим этикетом и кодексом поведения. На корте люди познаются лучше, чем в обыденной жизни. Именно поэтому во многих мировых компаниях теннис используют для поднятия командного духа.

Ведущие корпорации не только поощряют работников играть в теннис, но и поддерживают его развитие, выступая спонсорами соревнований и вкладывая средства в строительство современных теннисных центров. Например, Porsche проводит в Штутгарте один из самых престижных профессиональных женских турниров. Эти соревнования традиционно собирают сильнейший состав, а матчи Porsche Tennis Grand Prix транслируются на телеканалах в десятках стран. Чемпионский титул здесь завоевывали первые ракетки мира: Эшли Барти, Каролина Плишкова, Ангелик Кербер, Мария Шарапова, Жюстин Анен, Елена Янкович, Линдси Дэвенпорт, Ким Клийстерс, Мартина Хингис, Мартина Навратилова и другие.

Попробуйте свои силы в теннисе. Возможно, вы и не примете участие в Porsche Tennis Grand Prix или турнире из серии Grand Slam в амплуа игрока, но точно улучшите общее самочувствие, поддержите хорошую физическую форму и овладеете замечательной игрой, поклонниками которой являются один миллиард людей со всего мира.

Кстати, в следующем году и в Украине состоится собственный турнир бренда –Porsche Tennis Cup National Tournament. Так что тренируйте собственные силы!