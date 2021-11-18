Як опанувати теніс з нуля? Поради від Porsche та Федерації тенісу України

Небагато видів спорту сприяють розвитку майже усіх м’язів нашого тіла – власне, лише це вже вважається мотивацією, щоб поринути у світ тенісу. Та його специфіка ширша, адже під час гри задіяні також мозок і нервова система.

Заняття тенісом покращують координацію рухів та баланс, розвивають реакцію і просторове мислення. Гравці з тенісу вміють приймати блискавичні рішення та брати на себе відповідальність, бо їх цьому навчає спорт. Він виховує лідерські якості, а ще тренує концентрацію уваги, відволікає від буденних питань та допомагає емоційно відновитися після стресів.

Компанія Porsche вже багато років підтримує розвиток тенісу, понад 30 років організовуючи серію турнірів для клієнтів. Наприклад, є спонсором Porsche Tennis Grand Prix с 1978 року, а з 2002 року виступає його організатором. Також є титульним партнером "Porsche Race to Shenzhen" — офіційного кваліфікаційного рейтингу Фіналу турніру WTA Shiseido.

Нещодавно бренд та фотограф Радка Ляйтмеріц представили фотопроект "Богині корту", присвячений жіночому тенісу, пристрасті та результату. Легендарні тенісистки Мартіна Навратілова та Петра Квітова, а також амбасадорки Porsche Анджелік Кербер та Юлія Ґьорґес взяли участь у проекті. Світлини уперше показали на турнірі WTA, який проводився за підтримки Porsche у румунському місті Клуж.

Фотопроект Porsche "Court Supremes" (фото: прес-служба)

Як знайти тенісний клуб та корт?

Географія тенісних клубів в Україні дуже широка, тому знайти базу для тренувань або гри можна легко у будь-якому місті. Зорієнтуватися в цьому різноманітті допоможе Федерація тенісу України, яка проводить сертифікацію клубів і розділяє їх на категорії. Першочергово варто звертати увагу на найвищу категорію "Преміум" із такими клубами:

"5 елемент" (Київ, вул. Електриків, 29-А)

"Арена МТА" (Київ, пр-т Повітрофлотський, 63)

"Аркадія Плаза" (Одеса, вул. Посмітного, 1)

Human Tennis Club (Дніпро, вул. Пилипа Орлика, 20-А)

Superior Golf & Spa Resort (Харків, вул. Курчатова, 1-А)

Повний список клубів можна знайти на офіційному сайті ФТУ.

Покриття кортів, на яких займаються тенісом, буває різним.

В Україні традиційно найбільш поширені ґрунтові майданчики: саме там краще починати знайомитися з грою, адже ґрунт найбезпечніший з погляду запобігання травмам.

Для новачків і дітей правильним вибором стане також штучна трава, бо натуральна офіційно існує лише у харківському Superior Golf & Spa Resort. Є досить багато хардових кортів – найбільш поширених у світі – та, на відміну від ґрунту та штучної трави, вони жорсткіші, тому й дають більше навантаження на суглоби. Хоча все не настільки критично, щоб їх оминати. До того ж жорсткість залежить від технології, яку використовували при будівництві арен. В Україні вже почали з’являтися максимально м’які, як для харду, корти.

Починати займатися тенісом краще під наглядом досвідченого експерта. Це убезпечить новачків від неприємних травм і на першому етапі знайомства з тенісом, і надалі. Адже хороший тренер поставить правильну техніку виконання ударів, що запобігатиме можливим пошкодженням. Професійний інструктор допоможе підібрати найкращу ракетку саме для вас, а ще такі заняття дадуть швидший прогрес.

Усі великі тенісні клуби охоче запропонують своїх тренерів, якщо ж бажаєте обрати тренера самостійно – краще подивитися перелік усіх українських тренерів з офіційною сертифікацією.

Ракетка і кросівки – як обрати новачку

Початківці часто ставлять запитання, пов’язані з екіпіруванням – в чому й чим краще грати? Головні елементи обладнання – це, звісно, ракетка та взуття.

Провідні виробники ракеток – Wilson, Babolat, Head, Yonex – мають настільки розвинутий модельний ряд, що можуть задовільнити будь-які вимоги. А от щодо конкретної моделі краще порадитися з тренером. В Україні майже у всіх офіційних постачальників ракеток можна взяти ту чи іншу модель для тестування і після цього визначитися, що саме купувати.

Щодо взуття, тут важливо наступне: тенісні кросівки виготовляються для різних видів покриття. Якщо збираєтеся грати на ґрунті – обирайте саме "ґрунтове" взуття, а не "хардове" чи для штучної трави, наприклад. Різниця між кросівками буде суттєвою, хоча існують й універсальні: на початку можна використовувати й такі, проте краще придбати спеціалізоване взуття. Також варто ретельно поставитися до вибору шкарпеток, аби не знати проблем з натиранням ніг.

Одяг обирайте на свій смак – Nike, Adidas, чи українська Paka. Головне, щоб були використані сучасні матеріали, які дозволять комфортніше почуватися на корті за будь-яких погодних умов. Гарним вибором стануть і речі з колекції Porsche Driver's Selection: серед необхідних для тенісу речей можна знайти сорочки поло на різний смак (для неперевершених фото на корті), козирки й кепки, аби не дратувало сонце, жилети та кофти для прохолодної погоди.

Теніс – це не лише фантастично цікавий та корисний для здоров’я вид спорту. Це справжній стиль життя зі своїм етикетом та кодексом поведінки. На корті люди пізнаються краще, ніж у буденному житті. Тут одразу бачиш, хто ким є. Саме тому в багатьох світових компаніях теніс використовують для підняття командного духу.

Провідні корпорації не лише заохочують працівників грати в теніс, але й підтримують його розвиток, виступаючи спонсорами змагань та вкладаючи кошти у будівництво сучасних тенісних центрів. Наприклад, Porsche проводить у Штутґарті один з найпрестижніших професійних жіночих турнірів. Ці змагання традиційно збирають найсильніший склад, а матчі Porsche Tennis Grand Prix транслюються на телеканалах у десятках країн. Чемпіонський титул тут здобували перші ракетки світу: Ешлі Барті, Кароліна Плішкова, Ангелік Кербер, Марія Шарапова, Жюстін Анєн, Єлена Янкович, Ліндсі Девенпорт, Кім Клійстерс, Мартіна Хінгіс, Мартіна Навратілова та інші.

Спробуйте свої сили в тенісі. Можливо, ви й не візьмете участь у Porsche Tennis Grand Prix чи турнірі з серії Grand Slam в амплуа гравця, але точно поліпшите загальне самопочуття, підтримаєте гарну фізичну форму та опануєте чудову гру, прихильниками якої є один мільярд людей з усього світу.

До речі, наступного року і в Україні відбудеться власний турнір бренду – Porsche Tennis Cup National Tournament. Тож тренуйте власні сили!