Чтобы палаццо хорошо сидели: стилист дала простые правила по подбору брюк
Какая длина брюк лучше подходит высоким девушкам? А какая модель лучше сядет на девушке ростом пониже?
Стилист Анна Мишаева в своем блоге в Instagram дала простые советы по подбору штанов - от палаццо до бананов, чтобы они сидели идеально.
Как подобрать модель брюк по фигуре
- Брюки палаццо отлично сядут на девушке среднего и высокого роста. Кто пониже - не страшно, но носите штаны с каблуком.
- Идеально для невысоких девушек, а также для тех, у кого объемные берда, - брюки длиной 7/8.
- Брюки-бананы, с защипами, больше подойдут худеньким девушкам.
- Брюки клеш отлично смотрятся на тех, у кого большая грудь и плечи, в общем, выраженый верх. Длина должна покрывать ногу полностью и доходить до середины каблука.
- Прямые брюки подойдут девушкам с фигурой без четко выраженных изгибов.
Прямые брюк отлично смотрятся на высокой фигуре (фото: instagram.com/hoskelsa)
Длина брюк тоже имеет значение. Лучше, если штаны полностью покывают ногу и доходят до середины каблука. Также средняя и / или высокая посадка визуально удлиняет силуэт.
Обувь и брюки одного цвета сделают силуэт визуально выше. Тот же эффект дадут стрелки на брюках.
А вот если между брюками и ботинками есть зазор, это способно визуально уменьшить рост, лучше, если обувь "уходит" под штанину.
Стилист рассказала, как выглядеть стройнее и выше, простые приемы
Есть модели брюк, которые подходят к любому типу фигуры, а еще - в них удобно (фото: instagram.com/hoskelsa)
Раньше стилист рассказала, какие купальники и панамки уже - настоящий антитренд, хватит так ходить.