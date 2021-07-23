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Чтобы палаццо хорошо сидели: стилист дала простые правила по подбору брюк

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Пятница 23 июля 2021 09:01
Чтобы палаццо хорошо сидели: стилист дала простые правила по подбору брюк Какие брюки носить высоким девушкам? (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Какая длина брюк лучше подходит высоким девушкам? А какая модель лучше сядет на девушке ростом пониже?

Стилист Анна Мишаева в своем блоге в Instagram дала простые советы по подбору штанов - от палаццо до бананов, чтобы они сидели идеально.

Как подобрать модель брюк по фигуре

  • Брюки палаццо отлично сядут на девушке среднего и высокого роста. Кто пониже - не страшно, но носите штаны с каблуком.
  • Идеально для невысоких девушек, а также для тех, у кого объемные берда, - брюки длиной 7/8.
  • Брюки-бананы, с защипами, больше подойдут худеньким девушкам.
  • Брюки клеш отлично смотрятся на тех, у кого большая грудь и плечи, в общем, выраженый верх. Длина должна покрывать ногу полностью и доходить до середины каблука.
  • Прямые брюки подойдут девушкам с фигурой без четко выраженных изгибов.

Чтобы палаццо хорошо сидели: стилист дала простые правила по подбору брюкПрямые брюк отлично смотрятся на высокой фигуре (фото: instagram.com/hoskelsa)

Длина брюк тоже имеет значение. Лучше, если штаны полностью покывают ногу и доходят до середины каблука. Также средняя и / или высокая посадка визуально удлиняет силуэт.

Обувь и брюки одного цвета сделают силуэт визуально выше. Тот же эффект дадут стрелки на брюках.

А вот если между брюками и ботинками есть зазор, это способно визуально уменьшить рост, лучше, если обувь "уходит" под штанину.

Стилист рассказала, как выглядеть стройнее и выше, простые приемы

Чтобы палаццо хорошо сидели: стилист дала простые правила по подбору брюк

Есть модели брюк, которые подходят к любому типу фигуры, а еще - в них удобно (фото: instagram.com/hoskelsa)

Раньше стилист рассказала, какие купальники и панамки уже - настоящий антитренд, хватит так ходить.

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