Щоб палаццо добре сиділи: стиліст дала прості правила по підбору брюк

Яка довжина брюк краще підійде високим дівчатам? А яка модель краще сяде на дівчині зростом понижче?

Стиліст Анна Мішаєва у своєму блозі в Instagram дала прості поради по підбору штанів - від палаццо до бананів, щоб вони сиділи ідеально.

Як підібрати модель брюк по фігурі

Штани палаццо відмінно сядуть на дівчині середнього і високого зросту. Хто нижче - не страшно, але носіть штани з каблуком.

Ідеально для невисоких дівчат, а також для тих, у кого об'ємні берда, - штани довжиною 7/8.

Штани-банани, з защипами, більше підійдуть худеньким дівчатам.

Штани кльош відмінно виглядають на тих, у кого великі груди і плечі, виражений верх. Довжина повинна покривати ногу повністю і доходити до середини каблука.

Прямі штани підійдуть дівчатам з фігурою без чітко виражених вигинів.

Прямі штанів відмінно виглядають на високій фігурі (фото: instagram.com/hoskelsa)

Довжина брюк теж має значення. Краще, якщо штани повністю покивають ногу і доходять до середини каблука. Також середня і / або висока посадка візуально подовжує силует.

Взуття та штани одного кольору зроблять силует візуально вищим. Той же ефект дадуть стрілки на брюках.

А ось якщо між брюками і черевиками є зазор, це здатно візуально зменшити зріст, краще, якщо взуття "йде" під штанину.

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Є моделі брюк, які підходять до будь-якого типу фігури, а ще - в них зручно (фото: instagram.com/hoskelsa)