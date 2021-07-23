ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Щоб палаццо добре сиділи: стиліст дала прості правила по підбору брюк

Новость на русском →
П'ятниця 23 липня 2021 09:01
Щоб палаццо добре сиділи: стиліст дала прості правила по підбору брюк Які штани носити високим дівчатам? (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Яка довжина брюк краще підійде високим дівчатам? А яка модель краще сяде на дівчині зростом понижче?

Стиліст Анна Мішаєва у своєму блозі в Instagram дала прості поради по підбору штанів - від палаццо до бананів, щоб вони сиділи ідеально.

Як підібрати модель брюк по фігурі

  • Штани палаццо відмінно сядуть на дівчині середнього і високого зросту. Хто нижче - не страшно, але носіть штани з каблуком.
  • Ідеально для невисоких дівчат, а також для тих, у кого об'ємні берда, - штани довжиною 7/8.
  • Штани-банани, з защипами, більше підійдуть худеньким дівчатам.
  • Штани кльош відмінно виглядають на тих, у кого великі груди і плечі, виражений верх. Довжина повинна покривати ногу повністю і доходити до середини каблука.
  • Прямі штани підійдуть дівчатам з фігурою без чітко виражених вигинів.

Щоб палаццо добре сиділи: стиліст дала прості правила по підбору брюкПрямі штанів відмінно виглядають на високій фігурі (фото: instagram.com/hoskelsa)

Довжина брюк теж має значення. Краще, якщо штани повністю покивають ногу і доходять до середини каблука. Також середня і / або висока посадка візуально подовжує силует.

Взуття та штани одного кольору зроблять силует візуально вищим. Той же ефект дадуть стрілки на брюках.

А ось якщо між брюками і черевиками є зазор, це здатно візуально зменшити зріст, краще, якщо взуття "йде" під штанину.

Стиліст розповіла, як виглядати стрункішою і вищою, прості прийоми

Щоб палаццо добре сиділи: стиліст дала прості правила по підбору брюк

Є моделі брюк, які підходять до будь-якого типу фігури, а ще - в них зручно (фото: instagram.com/hoskelsa)

Раніше стиліст розповіла, які купальники і панамки вже - справжній антитренд, досить так ходити.

Читайте LITE в Google News
стиль стилист
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Українська гімнастка-чемпіонка поборола рак: "пройшла через пекло і переосмислила дуже багато"
Українська гімнастка-чемпіонка поборола рак: "пройшла через пекло і переосмислила дуже багато"