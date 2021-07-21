Уберите клеш и танкетку: стилист дала топ-9 советов, как выглядеть стройнее и выше
В сети есть масса популярных миниатюрных блогеров, рост каждой из которых - ниже 160 см. При этом они умудряются выглядеть высокими и стройными. Как?
Стилист Сальма Стритстайл рассказала в своем Instagram о работающих приемах, которыми легко воспользоваться, если хочется "добавить" себе несколько лишних сантиметров в высоту и "убрать" пару кило.
- Первое, несложное и самое главное правило, которое легко запомнить: вертикали удлиняют, горизонтали расширяют и укорачивают! Это работает с любой зоной.
Так, например, V-образный вырез за счет вертикалей сделает вашу шею длиннее, а вырезы прямо под горло, наоборот, сделают ее визуально короче, так как образуют горизонталь.
Теперь - о том, чего стоит избегать:⠀
- Обемных фактур, которые приземляют.
- Мешковатой одежды, выбирать одежду лучше по фигуре.
- Моделей на бедрах.
- Крупный, тяжелый клеш.
- Коротких юбок в складку.
- Крупных рисунков и аппликаций.
- Массивную платформу / танкетки.
- Сумок больших размеров.
Все эти вещи, наоборот, могут забрать пару сантиметров и "расширить" фигуру визуально.
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9 простых приемов, как казаться стройнее и выше
1. Используйте в своем образе принцип монохром.
2. Носите юбки с разрезом.
3. Носите обувь на каблуке.
4. Выбирайте удлиненный верх.
5. Брюки в пол плюс каблук сразу добавят роста.
6. Носите широкие пояса.
7. Обратите внимание на ассиметричный подол.
8. Носите вещи с завышенной талией.
9. V-образній вірез "решает".
Эти простые приемы сделают вас стройной и высокой (фото: instagram.com/streetstyle_looks)
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