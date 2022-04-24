Пасха 2022: что обязательно нужно сделать сегодня, обряды и традиции

Пасха 24 апреля 2022 - самый главный праздник для всех православных украинцев. Это светлое время, знаменующее настоящую весну, тепло и обновление не только природы, но и всей жизни.
В материале Lite читайте, что нужно сделать в этот большой праздник, его обычаи и приметы.
Воскрешение Иисуса Христа - один из самых важнейших моментов в библейской истории. Этот праздник возник 2000 лет назад и с тех пор существует большое количество обычаев.
Пасхальному яйцу - писанке издавна приписывали поистине магические свойства: на крашеные яйца наносились разнообразные символы, которые несли свой определенный смысл. Считалось, что расписные освященные яйца являются оберегом. По традиции, именно такие яйца, принесенные из церкви, это первое, что нужно съесть с пасхального стола после Великого поста.
Кроме того, ранее считалось, что если освященное пасхальное яйцо хранить на протяжении года за иконой, то оно поможет исцелить даже безнадежно больного человека.
Существовала также традиция хранить освященные яйца до следующей Пасхи - расписные яйца клали в хлев, чтобы уберечь скот от болезней, а также в улей, чтобы пчелы давали вкусный мед.
Паска символизирует то, как Христос ел с учениками хлеб, чтобы они поверили в его воскрешение. Издавна при помощи пасхальной выпечки пытались привлечь удачу и богатство в дом. Люди верили, что если раздать паску нуждающимся, а крошки - птицам, то год обязательно пройдет успешно, будет богатство в доме.
Относительно праздничного стола также существует ряд традиций и обычаев. Рекомендовано накрывать стол разнообразно и пышно - это символ достатка и радости для всей семьи. Алкогольные напитки церковь не ограничивает, однако рекомендует помнить об умеренности. Трапезу принято начинать с молитвы. Поздравить родных и близких, трижды целуя в щеки и повторяя: "Христос Воскресе!". Хозяин дома делит свяченое яйцо на столько частей, сколько присутствующих есть за столом.
Считается, что на Пасху нужно христосоваться даже с врагами, а также не грустить и не ругаться. А вот работу по дому и другие домашние дела рекомендовано ограничить. В Светлое Христово Воскресенье, которое символизирует победу жизни над смертью, люди должны радоваться, веселиться, навещать родственников, ходить по гостям. На Пасху посещать могилы родных не следует, а поездку на кладбище лучше перенести на день, когда по традиции церковь поминает умерших.
В Украине бытует мнение, что в канун великого праздника нужно совершать добрые дела в пользу обделенных людей, чтобы снять грех со своей души. Того же, кто встретит пасхальный рассвет, ждет большая удача. Самый известный обычай, который знаком всем с детства: на приветствие "Христос воскрес!", нужно ответить "Воистину воскрес!".
Напомним, что традиционных ночных богослужений в храмах не будет. Их спланировали в большинстве городов так, чтобы они завершились до начала комендантского часа и начались в пасхальное воскресенье после 6 часов утра. Также богослужения можно будет смотреть онлайн.
Напомним, ранее мы писали о том, когда будут поминальные дни для посещения и кладбищ и можно ли это делать во время войны.