Перепади від -14 до +12 градусів: синоптики приголомшили прогнозом до кінця тижня

Погода в Україні буде аномальною в найближчі три дні. До кінця тижня синоптики прогнозують перепади температури по країні від -14 до +12 градусів.

В Українському гідрометцентрі розповіли, що дуже тепло до кінця тижня буде у західних областях, а от на Сході ймовірні сильні нічні морози. Найбільш загостриться погодна ситуація у неділю, 6 грудня.

Крім того, в найближчі три дні в країні буде панувати антициклон, який розжене опади.

П'ятниця, 4 грудня, все ще буде помірною. На Заході очікується +3+6 вдень (на Закарпатті +8+10 градусів), на Півдні +3+8 градусів. Решта території будуть зі скромними 0... +4 градусів. Вночі в країні від +1 до -5 морозу, а в південних областях очікуються нічні +1+4 градуси.

Київ у п'ятницю буде з помірною хмарністю, вдень +1+3, вночі до -1 морозу.

Погода в Україні 4 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

5 грудня підвищиться температура на Заході: в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях +7+12 вдень, в інших західних та Одеській області +4+7 градусів. На інших територіях вдень +1... -2 градуси (крім Херсонської області і Криму з +2+5 тепла).

Вночі на Заході та в Одеській області 0... +5 градусів (за винятком Чернівецької з 0... -2 морозу). На Сході в суботу вночі -2... -7 морозу. А на інших територіях нічні +1... -3 градуси.

У Києві вдень і вночі температура буде від -1 до +1 градуса.

Погода в Україні 5 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

У неділю, 6 грудня, найтепліше буде на Закарпатті (+10... +12 градусів), у Львівській та Івано-Франківській областях +5+7 тепла, інші західні та Одеська області будуть з температурою +2+4 градуси. На Сході і в північно-східних областях вдень від -1 до -4 морозу. Решта території від +1 до -3 градусів.

Вночі сильний мороз на Півночі і Сході - від -8 до -14 градусів. У Західних областях та на Одещині вночі +1... -2 морозу (крім Закарпаття з нічними +2+4). В інших областях вночі приморозить до -2... -8 градусів.

У Києві в неділю нічний мороз -4... -6, вдень +1... -1 градус.

Погода в Україні 6 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

Зазначимо, що синоптики нещодавно також повідомили про потепління, яке найбільше відчується на Заході.

Раніше ми також писали, що метеорологи дали прогноз на зиму в Києві.