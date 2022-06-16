Как уже на первом свидании понять, подходит ли вам человек

"За свою холостяцкую жизнь я выделил для себя несколько правил", - отметил модельер.

Чувство юмора

Не поймите меня неправильно, оно должно быть. Но я часто задаю себе вопрос: "А не отвлекает ли оно от самого человека?" Уверенный в себе человек никогда не будет на первом свидании устраивать театр одного актера. Будьте аккуратны: за улыбкой и классными шутками может скрываться тотальная неуверенность в себе. А это рано или поздно убьет любые отношения. Факт.

Умеренная откровенность

Как раз излишняя откровенность - красный флажок. Неуверенные в себе люди часто много-много говорят на первом свидании. На подсознании у них: "Если я обширно о себе расскажу, меня посчитают открытой и честной". А на самом деле это просто показывает внутреннюю тревожность. Вот если женщина умеренно рассказывает о себе и не спешит делиться сокровенностями - для меня лично это зеленый флажок.

Противоположности не притягиваются

Вернее, они могут притянуться на первом свидании. Интроверт может вроде как дополнить экстраверта… Но со временем противоположности, которые вас привлекали, возможно, начнут раздражать. А там уже и до краха отношений недалеко.

Глаз, как у орла

На первом свидании я очень, повторяю, очень внимательно смотрю за визави. Как она ест, как одета, каким пользуется макияжем, парфюмом и так далее. Давайте посмотрим правде в глаза: мы все склонны врать на первом свидании. И ваша задача - распознать, насколько сильно врет человек. Если он скрывает маленькие недостатки - это ок. Но если за маской спокойствия вскроется что-то значительное - дальше продолжать отношения не будет смысла.



"Все тайное становится явным. Поэтому не советую слишком сильно ретушировать фотографии, скрывать свое материальное положение или врать по поводу возраста", - добавил Тан.