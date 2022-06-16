Как уже на первом свидании понять, подходит ли вам человек

Первое свидание - всегда волнительно. И конечно, многие хотели бы уже после этой встречи понять, стоит ли продолжать отношения с этим человеком. Как же уже на первом свидании понять, что человек вам подходит (или нет)?
Своими советами и лайфаками поделился в Instagram известный украинский дизайнер Андре Тан.
"За свою холостяцкую жизнь я выделил для себя несколько правил", - отметил модельер.
Не поймите меня неправильно, оно должно быть. Но я часто задаю себе вопрос: "А не отвлекает ли оно от самого человека?" Уверенный в себе человек никогда не будет на первом свидании устраивать театр одного актера. Будьте аккуратны: за улыбкой и классными шутками может скрываться тотальная неуверенность в себе. А это рано или поздно убьет любые отношения. Факт.
Как раз излишняя откровенность - красный флажок. Неуверенные в себе люди часто много-много говорят на первом свидании. На подсознании у них: "Если я обширно о себе расскажу, меня посчитают открытой и честной". А на самом деле это просто показывает внутреннюю тревожность. Вот если женщина умеренно рассказывает о себе и не спешит делиться сокровенностями - для меня лично это зеленый флажок.
Вернее, они могут притянуться на первом свидании. Интроверт может вроде как дополнить экстраверта… Но со временем противоположности, которые вас привлекали, возможно, начнут раздражать. А там уже и до краха отношений недалеко.
На первом свидании я очень, повторяю, очень внимательно смотрю за визави. Как она ест, как одета, каким пользуется макияжем, парфюмом и так далее. Давайте посмотрим правде в глаза: мы все склонны врать на первом свидании. И ваша задача - распознать, насколько сильно врет человек. Если он скрывает маленькие недостатки - это ок. Но если за маской спокойствия вскроется что-то значительное - дальше продолжать отношения не будет смысла.
"Все тайное становится явным. Поэтому не советую слишком сильно ретушировать фотографии, скрывать свое материальное положение или врать по поводу возраста", - добавил Тан.
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