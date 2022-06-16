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Як вже на першому побаченні зрозуміти, чи підходить вам людина

Перше побачення (freepik)
Автор: Марина Настевич

Перше побачення - завжди хвилююче. І звичайно, багато хто хотів би вже після цієї зустрічі зрозуміти, чи варто продовжувати відносини з цією людиною. Як же вже на першому побаченні зрозуміти, що людина вам підходить (чи ні)?

Своїми порадами і лайфаками поділився в Instagram відомий український дизайнер Андре Тан.

"За своє холостяцьке життя я виділив для себе кілька правил", - зазначив модельєр.

Почуття гумору

Не зрозумійте мене неправильно, воно повинно бути. Але я часто задаю собі питання: "А чи не відволікає воно від самої людини?" Впевнена в собі людина ніколи не буде на першому побаченні влаштовувати театр одного актора. Будьте обережні: за посмішкою і класними жартами може ховатися тотальна невпевненість в собі. А це рано чи пізно вб'є будь-які відносини. Факт.

Помірна відвертість

Якраз зайва відвертість - червоний прапорець. Невпевнені в собі люди часто багато-багато говорять на першому побаченні. На підсвідомості у них: "Якщо я широко про себе розповім, мене вважатимуть відкритою і чесною". А насправді це просто показує внутрішню тривожність. Ось якщо жінка помірно розповідає про себе і не поспішає ділитися сокровенностями - для мене особисто це зелений прапорець.

Протилежності не притягуються

Вірніше, вони можуть притягнутися на першому побаченні. Інтроверт може начебто доповнити екстраверта... але з часом протилежності, які вас приваблювали, можливо, почнуть дратувати. А там вже і до краху відносин недалеко.

Око, як у орла

На першому побаченні я дуже, повторюю, дуже уважно дивлюся за візаві. Як вона їсть, як одягнена, яким користується макіяжем, парфумами і так далі. Даватйе подивимось правді в очі: ми всі схильні брехати на першому побаченні. І ваше завдання - розпізнати, наскільки сильно бреше людина. Якщо вона приховує маленькі недоліки - це ок, але якщо за маскою спокою розкриється щось значне - далі продовжувати відносини не буде сенсу.

"Все таємне стає явним. Тому не раджу занадто сильно ретушувати фотографії, приховувати своє матеріальне становище або брехати з приводу віку", - додав Тан.

Раніше психологи розповіли, як зрозуміти, що чоловік або дружина зраджує - ці 10 ознак повинні вас насторожити.

Також психологи розповіли, які чоловіки насправді приваблюють жінок.

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отношенияАндре Тан